 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Oréal place une émission obligataire pour 1,75 milliard d'euros
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 07:07

L'Oréal indique avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 1,75 milliard d'euros, une émission composée de 3 tranches de 650 MEUR, 500 MEUR et 600 MEUR.

Ces 3 tranches de maturités de 2 ans, 3 ans et 6 ans, sont assorties respectivement d'un coupon à taux variable de Euribor 3M 20 points de base par an, d'un coupon à taux fixe de 2,5% par an et d'un coupon à taux fixe de 2,875% par an.

Le produit net des obligations sera utilisé pour les besoins généraux du groupe de cosmétiques, notamment pour financer en partie l'acquisition de la participation supplémentaire de 10% dans Galderma annoncée en décembre 2025.

Les obligations, qui devraient être notées "AA" (Stable) par S&P et "Aa1" (Stable) par Moody's, seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 12 janvier 2026.

Valeurs associées

L'OREAL
356,0000 EUR Euronext Paris -3,44%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 08.01.2026 07:35 

    * SODEXO EXHO.PA a fait état jeudi d'une croissance modérée de son chiffre d'affaires au premier trimestre, citant un effet de change négatif de 4,0%, avec notamment la dépréciation du dollar américain par rapport à l'euro et l'impact des acquisitions et cessions. ... Lire la suite

  • SOITEC : Peu de risque à moyen terme
    SOITEC : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 08.01.2026 07:29 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • GETLINK : Risque de correction sous les résistances
    GETLINK : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 08.01.2026 07:29 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Des tracteurs sont garés devant l'Arc de Triomphe lors d'une manifestation d'agriculteurs, le 8 janvier 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Les tracteurs de la Coordination rurale ont rejoint la tour Eiffel
    information fournie par AFP 08.01.2026 07:28 

    Des tracteurs d'agriculteurs membres du syndicat Coordination rurale sont entrés au cœur de Paris jeudi avant l'aube et certains ont gagné la tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, afin de porter dans la capitale les revendications d'une profession en colère. "Certains ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank