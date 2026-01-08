L'Oréal place une émission obligataire pour 1,75 milliard d'euros
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 07:07
Ces 3 tranches de maturités de 2 ans, 3 ans et 6 ans, sont assorties respectivement d'un coupon à taux variable de Euribor 3M 20 points de base par an, d'un coupon à taux fixe de 2,5% par an et d'un coupon à taux fixe de 2,875% par an.
Le produit net des obligations sera utilisé pour les besoins généraux du groupe de cosmétiques, notamment pour financer en partie l'acquisition de la participation supplémentaire de 10% dans Galderma annoncée en décembre 2025.
Les obligations, qui devraient être notées "AA" (Stable) par S&P et "Aa1" (Stable) par Moody's, seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 12 janvier 2026.
Valeurs associées
|356,0000 EUR
|Euronext Paris
|-3,44%
A lire aussi
-
* SODEXO EXHO.PA a fait état jeudi d'une croissance modérée de son chiffre d'affaires au premier trimestre, citant un effet de change négatif de 4,0%, avec notamment la dépréciation du dollar américain par rapport à l'euro et l'impact des acquisitions et cessions. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
Des tracteurs d'agriculteurs membres du syndicat Coordination rurale sont entrés au cœur de Paris jeudi avant l'aube et certains ont gagné la tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, afin de porter dans la capitale les revendications d'une profession en colère. "Certains ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer