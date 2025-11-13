L'Oréal place avec succès une émission obligataire de 3 milliards d'euros

(AOF) - L'Oréal a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 3 milliards d'euros. L'offre est composée de trois tranches, dont une de 850 millions d'euros à 2 ans, assortie d'un coupon à taux variable de Euribor 3M plus 20 points de base par an. Elle est également composée d'une tranche de 1 milliard d'euros à 5 ans, assortie d'un coupon à taux fixe de 2,750% par an, et d'une tranche de 1,15 milliard d'euros à 10 ans "long", assortie d'un coupon à taux fixe de 3,375% par an.

Le produit net de l'opération sera utilisé par l'émetteur pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment pour financer en partie l'acquisition de Kering Beauté.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur L'Oréal

Points clés

- Leader mondial des cosmétiques, riche de 37 marques internationales, créé en 1909 ;

- Groupe organisé en 4 branches générant 43,5 Mds€ de ventes : les produits grand public pour 37%, les produits de luxe pour 36%, la beauté dermatologique pour 16% et les produits professionnels pour 11% ;

- Position internationale puissante, avec des revenus équilibrés entre l'Europe (32%), l'Amérique du nord (25%), l’Asie du nord (23%), l'Amérique latine (7%) et le reste du monde ;

- Ambition d’une surperformance constante du marché mondial et d’un maintien d’une croissance positive des ventes, fondée sur 6 piliers : R&D élevée autour de 800 Mds€, l’innovation contribuant à 15% des ventes annuelles, créativité au service des marques, sortie de nouveaux produits entre 15 et 20% par an, positionnement dans les produits « premium », excellence opérationnelle, Digital & beauty tech, distribution multicanal et engagements de durabilité, marques mondiales et focus sur l’e-commerce ;

- Deux positions fortes dans le capital : la famille Bettancourt Meyers (34,76%) et Nestlé (20,14%) devant les salariés (2%), Jean-Paul Agon présidant le conseil de 16 administrateurs, Nicolas Hieronimus étant directeur général.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires multipolaire en transformation continue :

- excellence opérationnelle avec la démarche NEXT : organisation simplifiée en centres de services partagés internes et pôles géographiques, révision annuelle du portefeuille de marques de chaque Division et diminution du nombre de références de chaque marque pour réduire la complexité de la production et de la recherche,

- croissance des ventes dopée par les acquisitions (acquisitions du coréen DrG, de Color Wow et de Medik8) et les partenariats (Galderma, n°1 mondial de la dermatologie et la maison de couture Jacquemus avec prises de participation de 10 % chacun),

- montée des ventes digitales (79% des investissements média),

- innovation visant à faire du groupe le leader de la « Beauty Tech » et à transformer les formulations par recours aux sciences vertes :

- 3 % des revenus investis en recherche & innovation, 21 centres de recherche, et 684 brevets déposés en 2024 et 8 000 experts digitaux/tech/données,

- prises de participation dans des start-ups via le fonds BOLD, et acquisitions ciblées sur le vieillissement cutané (Tencent, Verily…) ;

- Stratégie environnementale 2030 « L'Oréal pour le futur » :

- en 2024, réduction de 51% vs 2019 des émissions internes de CO2 ;

- 66% des ingrédients des formules biosourcés, 100% des produits éco-conçus, 87% d’usines recourant à l’énergie renouvelable, 53% d’eau recyclée et 37% des emballages plastiques recyclés ou biosourcés ;

- lancement de facilités vertes ;

- Capacité à générer tant une croissance annuelle moyenne des revenus supérieurs à celle du marché mondial depuis 15 ans qu’un autofinancement opérationnel élevé -6,6 Mds€ ;

- Bilan très sain, avec 6,6 Mds€ de dette face à 33,1 Mds€ de capitaux propres, les 3 Mds€ tirés de la réduction, en février, de la participation, ramenée en février de 8,7 % à 7,2 %, dans Sanofi permettant de financer aux ¾ l’acquisition de la branche fragances de Kering.

Défis

- Intégration, à partir de la fin du 1er semestre 2026, des activités parfums et produits de beauté de Kering : Maison Creed et licences des autres Maisons (Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci) et définition d’une stratégie pour la co-entreprise spécialisée dans la longévité et le bien-être dans le domaine du luxe ;

- Intérêt pour le groupe Armani, avec offre de prise de participation de 15 % ;

- Confirmation de la reprise des ventes observée au 3ème trimestre sur les 2 grands marchés, Chine et Etats-Unis ;

- Après une progression de 0,5 % au 3ème trimestre (4,2 % hors effet de change), 2 priorités : dynamiser la croissance et gérer le compte de résultats pour compenser l’impact des hausses des droits de douane– et confiance dans une surperformance du marché mondial de la beauté ;

- Distribution alliant dividendes (7 € pour 2024) et rachats d’actions.