L'Oréal: le bénéfice net recule de 4,4% en 2025, affecté par la surtaxe des entreprises

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Le géant français des cosmétiques L'Oréal a annoncé jeudi une baisse de 4,4% de son bénéfice net à 6,13 milliards d'euros pénalisé par les effets de change et la surtaxe exceptionnelle imposée aux grandes entreprises au nom du redressement des finances publiques françaises.

"Cette taxe de moins en moins exceptionnelle sur les grandes entreprises (...) coûte à peu près 250 millions" d'euros, a déclaré à l'AFP le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, en regrettant "qu'on fasse porter beaucoup aux entreprises qui portent haut les couleurs de la France et de l'Europe et qui ont du succès".

Le chiffre d'affaires du groupe est en hausse de 1,3% à 44 milliards d'euros, selon un communiqué.

La marge d'exploitation est de 20,2% contre 20% en 2024.

Au quatrième trimestre, les ventes de L'Oréal progressent de 1,5% à 11,24 milliards d'euros.

"Cette année 2025, est une année assez déterminante pour L'Oréal", selon Nicolas Hieronimus qui souligne des "résultats solides", "malgré un contexte pour le moins volatil et adverse".

Pour 2026, "il faut être prudent et humble", dit-il et, "sauf nouvelle surprise", il estime quand même que "le marché de la beauté va poursuivre son accélération".

Géographiquement, les ventes en Asie du Nord baissent de 2,2% à 10,08 milliards d'euros, mais hors effet de change, elles progressent de 0,5%. "L'amélioration est tirée par la Chine continentale, où la croissance s'accélère, passant d'une croissance faible à une croissance moyenne à un chiffre", selon le communiqué.

En Europe, le chiffre d'affaires de L'Oréal progresse de 4,6% à 14,86 milliards d'euros. En Amérique du Nord, les ventes reculent de 0,7% (mais hors effet de change progressent de 3,4%) à 11,71 milliards d'euros.

Par division, les ventes de produits grand public (Garnier, Maybelline...) sont en hausse de 0,7% et passent les 16 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires de L'Oréal luxe (Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani...) est stable à 15,6 milliards d'euros.

Les ventes de la division beauté dermatologique (La Roche-Posay, CeraVe, Vichy...) progressent de 2,5% à 7,2 milliards d'euros et les produits professionnels (Kerastase, Redken...) bondissent de 5,5% et dépassent les 5 milliards d'euros.