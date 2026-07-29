L'Oréal: Hausse de 6,3% des ventes au 2e trimestre, dépasse les attentes

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L'Oréal a fait ‌état mercredi d'un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes, ​porté par une forte demande pour ses nouveaux produits capillaires et ses mascaras.

Le géant français des cosmétiques a enregistré 11,6 milliards d'euros ​de chiffre d'affaires au deuxième trimestre, en hausse de 6,3% à données comparables ajustée, ​après ajustement pour la mise en ⁠place progressive de son nouveau système informatique.

Ce chiffre est supérieur ‌aux prévisions de croissance de 5,7% établies par le consensus des analystes fourni par Visible Alpha.

Si la croissance ​a ralenti par rapport ‌aux 6,7% enregistrés au premier trimestre, en raison ⁠de comparaisons plus difficiles, le chiffre d’affaires de la plus grande division de l'entreprise, qui regroupe les produits grand public, a progressé ⁠plus que prévu, ‌soutenu en Europe par la croissance des produits capillaires ⁠et par une "surperformance remarquable" en ligne.

En avril, le directeur général ‌Nicolas Hieronimus avait évoqué "l'effet rouge à lèvres", c’est-à-dire le ⁠fait d’acheter des cosmétiques pour se sentir mieux ⁠en période de ‌stress.

En outre, les ventes de L'Oréal en Europe, sa plus importante ​région et où la crise du ‌coût de la vie se fait cruellement sentir, ont progressé de 6,7% à périmètre ​et taux directeur constants, tandis que les ventes en Amérique du Nord, sa deuxième plus grande région, ont augmenté ⁠de 5,9%.

Au sein de la division luxe de L'Oréal, qui représente un tiers de son chiffre d'affaires, la croissance a toutefois été inférieure aux prévisions, s'établissant à 4,7%, malgré une hausse à deux chiffres en Chine.

(Rédigé par Dominique Patton ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Benoit Van Overstraeten)