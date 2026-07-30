L'Oréal grimpe après des ventes au T2 supérieures aux attentes

L'action L'Oréal OREP.PA monte en bourse jeudi, le géant français des cosmétiques ayant enregistré la veille une hausse de 6,3% de son chiffre d'affaires trimestriel, dépassant les attentes et rassurant sur la croissance au cours du second semestre.

Le groupe a affiché mercredi un chiffre d'affaires de 11,6 milliards d’euros, après 10,7 milliards il a un an, et au-dessus des attentes du consensus des analystes, qui tablaient sur une croissance de 5,7% selon un consensus Visible Alpha.

"Pour le second semestre, nous sommes confiants que la demande pour la beauté restera forte", a déclaré le directeur général Nicolas Hieronimus dans un communiqué.

A la Bourse de Paris, vers 10h05 GMT, le titre avance de 3,2% à 395,8 euros, adossé à un gain de 0,75% pour le CAC 40

.FCHI au même moment.

Selon deux traders, les ventes solides de L'Oréal et les perspectives optimistes portent l'action jeudi.

"Nous nous attendons à ce que le titre soit soutenu par ces résultats supérieurs aux prévisions", ont églament déclaré les analystes de JP Morgan dans une note.

"Par catégorie, le dépassement du consensus s'explique par les produits de grande consommation et la dermatologie, tandis que le segment Luxe a légèrement reculé", précise le courtier.

"(Nicolas Hieronimus) a souligné que le marché de la beauté avait connu une certaine accélération au deuxième trimestre (passant d’environ 4% à environ 4,5%), tandis que la société a renforcé sa surperformance au premier semestre", ajoute JP Morgan.

L'action est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse en deux mois.

(Rédigé par Rihab Latrache, Alessandro Parodi et Dominique Patton, édité par Augustin Turpin)