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L'Oréal-Émission obligataire en trois tranches pour €2 mds
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 07:40
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L'Oreal SA OREP.PA :

* RÉALISE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN TROIS TRANCHES POUR UN MONTANT TOTAL DE 2 MILLIARDS D'EUROS

* UNE TRANCHE DE 850 MILLIONS D'EUROS À 2 ANS, ASSORTIE D'UN COUPON À TAUX VARIABLE DE EURIBOR 3M + 27 PB PAR AN

* UNE TRANCHE DE 500 MILLIONS D'EUROS À 3 ANS, ASSORTIE D'UN COUPON À TAUX FIXE DE 3,75 % PAR AN

* UNE TRANCHE DE 650 MILLIONS D'EUROS À 7 ANS, ASSORTIE D'UN COUPON À TAUX FIXE DE 4,00 % PAR AN

* LE PRODUIT NET DES OBLIGATIONS SERA UTILISÉ PAR L'ÉMETTEUR POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE L'ENTREPRISE

* DE RÈGLEMENT-LIVRAISON PRÉVUE LE 30 SEPTEMBRE 2026

Texte original nGNE83jzd6

Pour plus de détails, cliquez sur OREP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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