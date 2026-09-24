L'Oréal-Émission obligataire en trois tranches pour €2 mds

L'Oreal SA OREP.PA :
* RÉALISE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN TROIS TRANCHES POUR UN MONTANT TOTAL DE 2 MILLIARDS D'EUROS
* UNE TRANCHE DE 850 MILLIONS D'EUROS À 2 ANS, ASSORTIE D'UN COUPON À TAUX VARIABLE DE EURIBOR 3M + 27 PB PAR AN
* UNE TRANCHE DE 500 MILLIONS D'EUROS À 3 ANS, ASSORTIE D'UN COUPON À TAUX FIXE DE 3,75 % PAR AN
* UNE TRANCHE DE 650 MILLIONS D'EUROS À 7 ANS, ASSORTIE D'UN COUPON À TAUX FIXE DE 4,00 % PAR AN
* LE PRODUIT NET DES OBLIGATIONS SERA UTILISÉ PAR L'ÉMETTEUR POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE L'ENTREPRISE
* DE RÈGLEMENT-LIVRAISON PRÉVUE LE 30 SEPTEMBRE 2026
Texte original nGNE83jzd6
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(Rédaction de Gdansk)
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