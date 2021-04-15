Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
6 263.43
+0.47%
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
Espace Membre Boursorama

Erreur d'authentification

Votre compte a été clôturé.

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.

Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant : Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email, contactez-nous

Un email de confirmation vient de vous être adressé.

  • 8 caractères minimum

  • 1 majuscule

  • 1 minuscule

  • 1 chiffre

  • 1 caractère spécial

  • Différent de votre pseudo

  • Les deux mots de passe sont identiques

Mot de passe oublié ?

Bénéficiez gratuitement de fonctionnalités et de services additionnels. Devenez membre

Identifiant/Mot de passe oublié
Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe :

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Fermer

CAC 40
6 263.43
+0.47%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Oréal-CA au T1 à 7,61 milliards d'euros
Reuters15/04/2021 à 18:23

15 avril (Reuters) - L'Oreal SA OREP.PA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 : 7,61 MILLIARDS D'EUROS

* FORT REDRESSEMENT EN AMÉRIQUE DU NORD

* AU T1 CROISSANCE DU E-COMMERCE : + 47,2 %

* PROGRESSION REMARQUABLE EN ASIE PACIFIQUE À + 23,8 % 1, TIRÉE PAR LA CHINE CONTINENTALE À + 37,9 % 1

* SURPERFORMANCE SIGNIFICATIVE PAR RAPPORT AU MARCHÉ

* LES ZONES DANS LES NOUVEAUX MARCHÉS SONT TOUTES EN CROISSANCE DE PLUS DE 10 % 1, SURTOUT LA ZONE ASIE PACIFIQUE QUI RENOUE AVEC SES TAUX DE CROISSANCE EXTRÊMEMENT DYNAMIQUES D'AVANT LA PANDÉMIE, TIRÉS NOTAMMENT PAR LA CHINE CONTINENTALE EN TRÈS FORTE PROGRESSION -PDG

* NOUS SOMMES CONFIANTS DANS NOTRE CAPACITÉ À SURPERFORMER LE MARCHÉ ET À RÉALISER UNE ANNÉE DE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES RÉSULTATS - PDG

* AU T1 L'ORÉAL LUXE À + 14,6 % À DONNÉES COMPARABLES ET + 12,4 % À DONNÉES PUBLIÉES

* AU T1 DIVISION COSMÉTIQUE ACTIVE ENREGISTRE UNE FORTE CROISSANCE À + 28,7 % À DONNÉES COMPARABLES ET + 21,8 % À DONNÉES PUBLIÉES

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur OREP.PA

(Gdansk Newsroom)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

L'OREAL
Euronext Paris -2.04%
© 2021 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste

valeur

dernier

var.
BoursoramaBanque_BLANC
Pages les plus populaires
Contacts
L'offre Boursorama Banque
Liens utiles

Les Risques en Bourse

Fermer

Vous avez accepté la pose de traceurs

Fermer

Vous avez refusé la pose de traceurs

Fermer