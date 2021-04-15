L'Oréal-CA au T1 à 7,61 milliards d'euros
Reuters•15/04/2021 à 18:23
15 avril (Reuters) - L'Oreal SA OREP.PA :
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 : 7,61 MILLIARDS D'EUROS
* FORT REDRESSEMENT EN AMÉRIQUE DU NORD
* AU T1 CROISSANCE DU E-COMMERCE : + 47,2 %
* PROGRESSION REMARQUABLE EN ASIE PACIFIQUE À + 23,8 % 1, TIRÉE PAR LA CHINE CONTINENTALE À + 37,9 % 1
* SURPERFORMANCE SIGNIFICATIVE PAR RAPPORT AU MARCHÉ
* LES ZONES DANS LES NOUVEAUX MARCHÉS SONT TOUTES EN CROISSANCE DE PLUS DE 10 % 1, SURTOUT LA ZONE ASIE PACIFIQUE QUI RENOUE AVEC SES TAUX DE CROISSANCE EXTRÊMEMENT DYNAMIQUES D'AVANT LA PANDÉMIE, TIRÉS NOTAMMENT PAR LA CHINE CONTINENTALE EN TRÈS FORTE PROGRESSION -PDG
* NOUS SOMMES CONFIANTS DANS NOTRE CAPACITÉ À SURPERFORMER LE MARCHÉ ET À RÉALISER UNE ANNÉE DE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES RÉSULTATS - PDG
* AU T1 L'ORÉAL LUXE À + 14,6 % À DONNÉES COMPARABLES ET + 12,4 % À DONNÉES PUBLIÉES
* AU T1 DIVISION COSMÉTIQUE ACTIVE ENREGISTRE UNE FORTE CROISSANCE À + 28,7 % À DONNÉES COMPARABLES ET + 21,8 % À DONNÉES PUBLIÉES
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur OREP.PA
(Gdansk Newsroom)
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