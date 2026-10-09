L'Europe finit en hausse, le CAC 40 pénalisé par l'incertitude budgétaire

Graphique de l'indice boursier allemand DAX (Deutscher Aktienindex) à la Bourse de Francfort

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, mais le CAC 40 termine sur une nette ‌baisse hebdomadaire, la situation budgétaire en France restant sous vigilance, tandis que l'accalmie sur les cours pétroliers s'estompe.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,95% à 7.803,33 points. À Francfort, le Dax a avancé ​de 1,19% et à Londres, le FTSE 100 a pris 1,06%.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,83%, le FTSEurofirst 300 de 0,97% et le Stoxx 600 de 1,03%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 s'est octroyé 0,10%, tandis que le CAC 40 a perdu 1,19%.

La vigilance reste accrue sur l'incertitude budgétaire et politique en France, le niveau de la dette publique de la deuxième économie de la zone euro inquiétant ​les marchés, tandis que l'Assemblée nationale débat du projet de budget pour 2027, à quelques mois de l'élection présidentielle.

Les investisseurs se préparent également à appréhender la saison des résultats du troisième trimestre, les publications commençant à s'intensifier à partir de la semaine prochaine.

Les résultats des ​grandes banques américaines sont attendus la semaine prochaine et devraient donner le tempo pour la suite, ⁠en plus de fournir des indications sur l'orientation que pourrait prendre la Réserve fédérale américaine (Fed), en vue de sa réunion de politique monétaire à la fin du mois.

Selon les données LSEG, ‌les marchés anticipent vendredi à 81% la probabilité d'un maintien des taux de la Fed.

Les anticipations sont très similaires pour la politique monétaire en zone euro, seulement 20% misant sur une hausse des taux à l'issue de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), également prévue fin octobre.

Les marchés parient toutefois que les banques ​centrales procèderont à un relèvement des taux plus tard, en décembre, avec une ‌probabilité de 88% pour la Fed et de 75% pour la BCE.

Par ailleurs, le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, a déclaré vendredi ⁠que l'Allemagne désignerait un candidat pour pourvoir un poste vacant au sein du directoire de la BCE.

Cette déclaration est perçue comme un signe clair que Berlin ne briguera pas le siège de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, lorsqu'il deviendra vacant l'année prochaine.

VALEURS

À Paris, Medincell s'est envolé de 16,89% grâce à l'approbation par la FDA de la mise sur le marché du Weltruza (olanzapine), un traitement utilisé dans ⁠la prise en charge de la schizophrénie ‌et développé par la filiale américaine du groupe pharmaceutique israélien Teva Pharmaceuticals (+1,95%).

Les opérateurs téléphoniques européens ont souffert après que SpaceX (+1,8%) a conclu un accord en vue d'acquérir ⁠un portefeuille de licences de bande de basse fréquence aux États-Unis.

Orange a perdu 2,50% à Paris, tandis que Telefonica a reculé de 4,61% à Madrid et Vodafone de 4,86% à Londres.

À WALL STREET

À l'heure ‌de la clôture en Europe, Wall Street reste dans le vert, le Dow Jones avançant de 0,48%, le Standard & Poor's 500 de 0,42% et le Nasdaq Composite de 0,50%.

LES INDICATEURS ⁠DU JOUR

Le moral des ménages américains s'est détérioré plus que prévu en octobre, montrent les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université ⁠du Michigan, son indice de confiance baissant à 46,3 ‌en première estimation, contre 48,1 en septembre et 47,8 en consensus.

CHANGES

La monnaie unique européenne s'apprête à enregistrer une cinquième baisse hebdomadaire consécutive, ses gains initiaux s'estompant à mesure que les cours du pétrole repartent ​à la hausse et que les craintes budgétaires en France persistent.

Le dollar gagne 0,16% face à un panier ‌de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,15% à 1,1192 dollar.

TAUX

Le marché obligataire continue de susciter des craintes, tandis que l'écart entre la France et l'Allemagne reste élevé face à la situation budgétaire dans l'Hexagone.

Le "spread", ou écart de ​rendement, entre les obligations allemandes et françaises à 10 ans s'établit à 137 points de base (pdb), après avoir dépassé le seuil de 150 pdb la semaine dernière pour la première fois depuis 2011.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans a cédé 0,1 point de base à 4,8598% et le deux ans a abandonné 0,3 point de base à 3,6340%.

En Allemagne, le rendement du Bund allemand ⁠à dix ans est resté inchangé à 3,4859%, tout comme le deux ans à 3,0945%.

Aux États-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans prend 2,8 points de base à 5,2611%. Le deux ans grimpe de 5,0 points de base à 4,8059%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers repartent légèrement à la hausse, l'espoir suscité par les déclarations de Donald Trump selon lesquelles il s'abstiendra d'attaquer l'Iran jusqu'à début novembre s'estompant.

Alors que les principaux contrats effaçaient leurs pertes observées plus tôt, le président américain Donald Trump a déclaré qu'une annonce importante allait être faite concernant le diesel.

Le Brent prend 0,41% à 104,71 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,56% à 92,00 dollars.

Sur la semaine, le Brent s'apprête à enregistrer une hausse d'environ 2,6% et le WTI de 1%.

À SUIVRE LUNDI : [L8N45G1Q0]

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines ​données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par)