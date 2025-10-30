L'ordonnance de Trump sur les essais nucléaires pourrait stimuler Honeywell, BWX Technology et d'autres entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

L'ordre donné par le président Donald Trump au département de la Défense de commencer à tester les armes nucléaires pourrait entraîner des contrats d'une valeur de plusieurs milliards de dollars pour une poignée d'entreprises spécialisées qui dominent l'infrastructure des armes nucléaires des États-Unis. L'annonce de Trump mercredi soir depuis la Corée du Sud a ordonné au ministère de la Défense de commencer "immédiatement" à tester des armes nucléaires, ce que les États-Unis n'ont pas fait depuis 1992.

L'arsenal nucléaire américain se compose de missiles nucléaires terrestres, de sous-marins armés de missiles nucléaires et d'avions équipés de bombes et de missiles nucléaires. La partie de l'arsenal que M. Trump souhaitait tester n'était pas claire.

LES ENTREPRISES SUSCEPTIBLES D'EN BÉNÉFICIER

Un investissement dans les armes et les essais nucléaires pourrait profiter à Honeywell International HON.O , BWX Technologies BWXT.N , Chugach Alaska Corp, Jacobs Solutions, Inc. J.N , Mele Associates, General Atomic Technologies Corporation et d'autres, en raison de leur spécialisation dans la construction de sites d'essais nucléaires, les opérations, le soutien et les services d'ingénierie connexes, selon Govini, une société de logiciels de défense.

BWXT travaille avec des matériaux nucléaires, tandis qu'Honeywell gère un site d'essai clé, effectue des tests et contribue au suivi du stock nucléaire américain.

Mele participe à la gestion de certaines parties du stock nucléaire tout en veillant à ce que les matières nucléaires ne tombent pas entre de mauvaises mains.

"La reprise des essais d'armes nucléaires aura de nombreuses répercussions, notamment en envoyant une onde de choc de fonds publics aux entreprises de construction de sites d'essai et de soutien technique", a déclaré Tara Murphy Dougherty, présidente-directrice générale de Govini.

Parallèlement à un nouveau programme d'essais, les États-Unis modernisent leur programme de missiles balistiques intercontinentaux lancés depuis le sol, afin de remplacer les missiles Minuteman III vieillissants. Northrop Grumman NOC.N a obtenu en 2020 un contrat à fournisseur unique pour développer le Sentinel , avec des sous-traitants tels que Lockheed Martin LMT.N , General Dynamics GD.N , Bechtel, Honeywell, Aerojet Rocketdyne LHX.N et Textron TXT.N .

Le programme, qui nécessite des tests approfondis pendant sa construction, représente l'un des plus grands efforts de modernisation de la défense depuis des décennies.

Le plan prévoit l'acquisition de 634 nouveaux missiles Sentinel, plus 25 missiles supplémentaires pour soutenir le développement et les essais, afin de remplacer le système Minuteman III vieillissant déployé en 1970.