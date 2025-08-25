 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 940,38
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'or consolide en attendant le retour de vacances des Banques centrales
information fournie par AOF 25/08/2025 à 15:50

(AOF) - L’once d’or se replie de 0,23% à 3364,36 dollars après avoir bénéficié vendredi de la nette baisse des taux longs, Jerome Powell ayant ouvert la voie à une baisse des taux directeurs dès la réunion de septembre. " Les cours de l'or ont consolidé ces derniers mois, à mesure que les incertitudes économique et commerciale se dissipaient et que les achats d'or par les Banques centrales connaissent leur pause estivale habituelle", explique Société Générale CIB.

Pour autant signale la banque française, les niveaux d'incertitude aux États-Unis, bien qu'en baisse, restent trois fois supérieurs à ce qu'elle considère comme " normal " et les achats d'or par les banques centrales devraient reprendre en septembre si l'histoire se répète.

Société Générale CIB estime par ailleurs que les risques à court terme pesant sur les perspectives de l'or sont liés à la normalisation de l'incertitude, mais aussi à un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. " Cependant, il est difficile d'imaginer une situation dans laquelle un accord de paix modifierait les fondamentaux du prix de l'or. ", prévient-elle. " Le gel des actifs de la Banque centrale russe a créé un précédent fort qui devrait maintenir la demande des banques centrales à un niveau élevé. "

Banques centrales
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank