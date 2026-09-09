L'opposition vénézuélienne devrait bientôt perdre le contrôle de la raffinerie américaine Citgo, selon certaines sources

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(Ajoute du contexte et des détails à partir du paragraphe 6)

* Le gouvernement de Rodriguez a remplacé les cabinets d'avocats représentant le Venezuela

* Le conseil d'administration de Citgo devrait rester en place

* La raffinerie a réalisé un bénéfice de 936 millions de dollars au deuxième trimestre

par Marianna Parraga

Les conseils d'administration vénézuéliens contrôlés par l'opposition, qui supervisaient depuis sept ans la raffinerie américaine Citgo Petroleum, s'apprêtent à mettre fin à leurs activités dès ce mois-ci, à la suite d'un remaniement opéré par la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, ont indiqué deux sources impliquées dans les préparatifs.

Mme Rodriguez a entamé les préparatifs en début d’année pour reprendre le contrôle de la raffinerie détenue par le Venezuela après que son gouvernement, qui a succédé à l’administration de Nicolas Maduro suite à la capture de ce dernier par les forces américaines en janvier, a été officiellement reconnu par Washington.

Depuis, l’administration de la présidente par intérim a remplacé les cabinets d’avocats qui représentaient le Venezuela et la compagnie pétrolière d’État PDVSA dans des procès et des procédures d’arbitrage à l’étranger, et qui avaient été engagés par une Assemblée nationale dirigée par l’opposition, selon des documents judiciaires américains.

“Les conseils d’administration ne sont plus reconnus comme valides par l’ensemble des contreparties politiques et juridiques; ils ne peuvent donc plus poursuivre leurs activités”, a déclaré l’une des sources. “Malheureusement, cela se produit sans aucune discussion préalable.”

Le ministère vénézuélien du Pétrole, PDVSA, Citgo et les conseils de surveillance n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

À la suite de l’imposition par les États-Unis de sanctions contre le secteur énergétique vénézuélien en 2019, Citgo, dont le siège est à Houston, a rompu ses liens avec sa société mère, PDVSA, dont le siège est à Caracas, sur ordre d’une Assemblée nationale alors contrôlée par l’opposition.

Même après que l’opposition vénézuélienne a perdu le contrôle de l’Assemblée, les conseils d’administration dirigés par l’opposition à l’étranger ont continué à superviser la raffinerie et ont participé à la nomination de son conseil d’administration.

LA VENTE AUX ENCHÈRES DE CITGO SE PROFILE

Une vente aux enchères organisée par un tribunal américain, dans le cadre de laquelle un juge a approuvé une offre pour la société holding de Citgo émanant d’une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management afin de rembourser les créanciers poursuivant la raffinerie, n’a toujours pas été exécutée. La vente attend l’approbation finale du département du Trésor américain, qui a protégé Citgo de ses créanciers ces dernières années.

Début août, le Trésor a prolongé cette protection par le biais d’une licence jusqu’au 17 septembre. Une cour d’appel américaine, saisie des recours contestant la procédure de vente aux enchères, a fixé une audience en octobre, à l’issue de laquelle elle pourrait statuer sur la propriété du raffineur.

Le gouvernement de Delcy Rodriguez a qualifié la vente ordonnée par le tribunal de “vol” d’un actif souverain, mais on ignore quelle pourrait être la prochaine initiative du gouvernement alors qu’il collabore avec Washington pour relancer le secteur pétrolier de ce pays membre de l’OPEP.

Dans l’intervalle, aucun changement imminent n’est prévu au sein du conseil d’administration de Citgo ni de l’équipe de direction de la société, dirigée par le directeur général Carlos Jorda, ont indiqué les sources.

Sous la supervision de l’opposition vénézuélienne, Citgo est restée rentable. Citgo a récemment retrouvé l’accès au brut vénézuélien pour le raffinage et a enregistré un bénéfice net de 936 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 100 millions de dollars à la même période l’année dernière, grâce à des marges solides.