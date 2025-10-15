L'opérateur indien Bharti Airtel s'associe à IBM pour développer ses services d'informatique dématérialisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le deuxième opérateur télécoms indien Bharti Airtel BRTI.NS s'est associé à IBM IBM.N pour offrir les services de la firme technologique américaine via sa plateforme cloud récemment lancée, ont indiqué les entreprises mercredi, alors que la demande de capacité informatique augmente.

Les entreprises indiennes se sont efforcées d'élargir la disponibilité des plateformes cloud, car l'importance croissante de la technologie de l'intelligence artificielle et certaines exigences de stockage de données localisées ont stimulé la demande de services cloud dans le pays.

Grâce à ce partenariat, les clients d'Airtel Cloud pourront déployer les offres d'IBM, telles que des serveurs prêts pour l'IA pour les applications, dans des secteurs réglementés comme la banque, la santé, le gouvernement et d'autres.

Cette annonce intervient juste un jour après que Google a déclaré qu'il investirait 15 milliards de dollars sur cinq ans pour mettre en place un centre de données sur l'IA dans l'État indien de l'Andhra Pradesh, dans le sud du pays. Airtel s'associe également à Google pour établir conjointement le centre de données dans la ville portuaire de Visakhapatnam.

L'unité numérique de Bharti Airtel, Xtelify, a dévoilé son service Airtel Cloud en août.

IBM et Airtel établiront également deux nouvelles régions multizones, ou MZR, à Mumbai et à Chennai bientôt, a déclaré Gopal Vittal, vice-président et directeur général de Bharti Airtel.

Les MZR représentent l'infrastructure en nuage qui est répartie sur des sites physiques dans différentes zones afin de garantir que les données et les opérations restent sûres et ininterrompues en cas de défaillance dans une région distincte.

Les entreprises indiennes pourront ainsi répondre aux exigences en matière de résidence des données et faire en sorte que les charges de travail et les applications critiques restent opérationnelles à tout moment, ont déclaré les entreprises.