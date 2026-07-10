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L'opérateur émirati E& va céder sa part dans Vodafone au groupe de Xavier Niel
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 07:45

L'opérateur télécoms émirati E& Group

EAND.AD a annoncé vendredi son intention de céder l'intégralité de sa participation dans Vodafone VOD.L à une société détenue par le groupe familial de Xavier Niel, fondateur d'Iliad, maison mère de Free, pour un montant de 5,95 milliards de dollars (5,2 milliards d'euros).

E& cédera détient une participation de 16,21% dans Vodafone et propose un prix de 112,5 pence (1,31 euros) par action.

L'action Vodafone a fini jeudi à 97,76 pence.

A l'issue de cette cession, E& n’exercera plus aucun contrôle ni aucune influence sur le conseil d'administration ou l'équipe de direction de Vodafone, a souligne l'opérateur télécoms des Emirats arabes unis.

Il a ajouté que son représentant au conseil d'administration avait démissionné de son poste d'administrateur non exécutif de Vodafone.

L'opération générera un rendement d'environ 1,3 milliard de dollars, a précisé E&.

(Rédigé par Disha Mishra à Bangalaore; version française Matthieu Huchet; édié par Claude Chendjou)

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