L'opérateur du téléprompteur de Trump fait l'objet d'une enquête de la CFTC pour un éventuel délit d'initié

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* Selon une source, Kalshi a gelé le compte avant que des bénéfices de plus de 90.000 dollars ne soient retirés

* La Maison Blanche a mis M. Perez en congé sans solde et a déclaré par la suite qu'il ne travaillerait plus pour elle

* Kalshi a signalé ces transactions à la CFTC après les avoir repérées dans le cadre des procédures d'intégration et de surveillance

(Ajout de détails issus de la conférence de presse, paragraphes de contexte 5-6 et 12) par Anirban Sen, Pritam Biswas et Nandita Bose

Gabriel Perez, opérateur de téléprompteur de longue date du président américain Donald Trump, fait l’objet d’une enquête menée par les autorités fédérales pour un éventuel délit d’initié sur la plateforme de marché prédictif Kalshi, selon deux sources proches du dossier.

Kalshi a identifié ces activités de trading suspectes grâce aux informations recueillies dans le cadre de ses processus d’intégration des clients et de surveillance du marché, et a transmis le dossier à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a déclaré l’une des sources.

« Notre équipe de surveillance a rapidement signalé ces transactions et les a transmises à la CFTC après une enquête interne. Nous avons apporté notre aide aux autorités de régulation dans cette affaire et leur avons fourni les preuves que nous avons recueillies, comme nous le faisons dans tous les cas de signalement », a déclaré Robert DeNault, responsable de l’application de la réglementation chez Kalshi, dans un communiqué adressé à Reuters.

M. Perez, l’opérateur du téléprompteur, coopère pleinement avec la CFTC dans cette affaire, a indiqué la deuxième source. Les sources ont souhaité garder l’anonymat car cette affaire est confidentielle. « Le président est au courant de l’affaire concernant l’opérateur de téléprompteur, et ce membre du personnel est désormais en congé sans solde », a déclaré jeudi aux journalistes la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt. Mme Leavitt a ajouté par la suite que M. Perez ne travaillerait plus à la Maison Blanche. Interrogée sur la question de savoir si d’autres membres du personnel de la Maison Blanche avaient accès à Kalshi et à Polymarket depuis leurs appareils professionnels, Mme Leavitt a répondu qu’elle n’en savait rien. Elle a ajouté qu’à sa connaissance, aucun autre membre du personnel de la Maison Blanche ou de l’administration n’était soupçonné d’avoir utilisé des informations privilégiées pour placer des paris.

AUGMENTATION DES PARIS D’INITIÉS Plusieurs responsables et dirigeants ont récemment fait l’objet d’enquêtes concernant d’éventuels délits d’initiés sur des plateformes de marchés prédictifs telles que Polymarket et Kalshi. Plus tôt cette année, un soldat de l’armée américaine a été inculpé pouravoir placé des paris liés à la capture du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro sur Polymarket. En juin, les autorités fédérales ont ouvert une enquête sur l’ ancien député George Santos concernant un éventuel délit d’initié sur Kalshi. Les "marchés de mentions" de Kalshi comprennent des contrats qui permettent aux traders de parier sur l’utilisation ou non d’un mot ou d’une expression spécifique lors d’événements publics tels que des discours, des émissions ou des conférences téléphoniques sur les résultats financiers d’entreprises.

Ces marchés ont fait l’objet d’une surveillance réglementaire, notamment de la part de la CFTC, qui craignait qu’ils ne soient exposés à des délits d’initiés ou à des manipulations de la part de personnes ayant accès à l’avance aux discours préparés ou aux transcriptions des interventions. Kalshi a gelé le compte de M. Perez avant que les bénéfices, qui s’élevaient à plus de 90.000 dollars, ne soient retirés de laplateforme, ont indiqué les sources.

L’enquête interne a notamment donné lieu à un entretien avec M. Perez, et les teneurs de marché ont également signalé des irrégularités potentielles dans plusieurs transactions sur les marchés de mentions via les canaux de signalement, a ajouté la première source.

Kalshi avait annoncé en juin qu’elle rendrait obligatoire la déclaration de la situation professionnelle des utilisateurs négociant des contrats sensibles et qu’elle lancerait un portail dédié aux lanceurs d’alerte, des mesures visant à aligner la plateforme sur les attentes réglementaires en matière d’intégrité du marché.

Les start-ups spécialisées dans les marchés de prédiction, telles que Kalshi et Polymarket, sont confrontées depuis des années à des risques réglementaires, notamment des inquiétudes liées à la manipulation de marché et aux délits d’initiés.

Ces plateformes permettent aux utilisateurs de négocier des contrats liés à l’issue d’événements futurs, tels que des compétitions sportives, les résultats d’élections ou les conditions météorologiques. C’est ABC News qui a été la première à faire état, plus tôt dans la journée de jeudi, de l’enquête de la CFTC sur M. Perez.