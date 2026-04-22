L'opérateur de gazoducs Kinder Morgan dépasse les estimations de bénéfices du premier trimestre

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L'opérateur américain de gazoducs Kinder Morgan KMI.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre mercredi, aidé par des volumes plus importants de gaz naturel transportés par ses gazoducs.

La société basée à Houston, au Texas, a affiché un bénéfice ajusté de 48 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 mars, par rapport à l'estimation des analystes de 40 cents par action, selon les données compilées par LSEG.