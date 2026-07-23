A Manille, Lavrov met en garde Rubio sur la livraison d'armes à l'Ukraine

Les chefs de la diplomatie américaine Marco Rubio (G) et russe Sergueï Lavrov (D) participent à une réunion à Pasay, dans la métropole de Manille, le 23 juillet 2026 ( POOL / Brendan SMIALOWSKI )

Les chefs de la diplomatie américaine et russe se sont rencontrés jeudi à Manille en marge d'une réunion de l'Asean, Sergueï Lavrov mettant en garde Marco Rubio contre la poursuite "inadmissible" de livraisons d'armes à l'Ukraine.

Cette réunion d'une trentaine de minutes - la première entre les deux responsables depuis septembre 2025 - est intervenue quelques heures après un entretien entre Volodymyr Zelensky et des émissaires américains, organisé pour "redynamiser la diplomatie" selon le président ukrainien.

Les discussions pour mettre fin au conflit en Ukraine sont au point mort.

L'attention est désormais concentrée sur le Moyen-Orient, tandis que Moscou maintient ses exigences, réclamant que Kiev lui cède des territoires. Et les Etats-Unis s'efforcent d'adopter un ton mesuré vis-à-vis de la Russie, qui mène une offensive à grande échelle en Ukraine depuis février 2022.

Marco Rubio, hôte de la réunion, et Sergueï Lavrov participaient ces derniers jours à des réunions de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) aux Philippines.

En discutant du dossier ukrainien avec M. Rubio, M. Lavrov "a mis l'accent sur le fait qu'il était inadmissible de poursuivre les livraisons d'armes au régime de Kiev", a souligné le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Il a également dénoncé "une politique déstabilisatrice des pays européens qui continuent de vouloir infliger une +défaite stratégique+ à la Russie", selon la même source.

De son côté, Marco Rubio a dit avoir eu "une conversation franche" avec son homologue russe et refusé de dévoiler son contenu.

Interrogé quant aux livraisons d'armes mentionnées par Moscou, le secrétaire d'Etat américain a répondu: "Nous vendons des armes via Purl (...) Il n'y a eu aucun changement dans notre politique à cet égard.

Le programme Purl, lancé l'an dernier, permet à l'Ukraine de recevoir du matériel américain financé par les Européens. Purl rend possible, entre autres, l'acquisition par Kiev d'intercepteurs Patriot, indispensables pour contrer les missiles balistiques russes.

"Nous voulons un accord de paix, nous voulons que cette guerre cesse", a redit Marco Rubio.

Sergueï Lavrov a pour sa part répété que la "partie russe était prête à un règlement politico-diplomatique du conflit", d'après la partie russe.

Le président américain Donald Trump, qui maintient des relations avec son homologue russe Vladimir Poutine, a apporté son soutien à la campagne ukrainienne de frappes de longue portée visant des infrastructures énergétiques, déclarant que cela pourrait "aider à mener à une fin" du conflit.

Plus de quatre ans après le début de l'offensive russe contre l'Ukraine, les frappes montent en puissance ces derniers mois des deux côtés du front, faisant un nombre croissant de victimes civiles.

Jeudi, des frappes russes ont ainsi fait trois morts dans l'est de l'Ukraine, tandis que quatre personnes ont été tuées dans des attaques ukrainiennes en Russie et en Crimée annexée, d'après les autorités des régions concernées.

Les deux diplomates ont par ailleurs échangé au sujet du conflit au Moyen-Orient, selon la diplomatie russe. Moscou a condamné les récentes frappes de Washington sur son allié iranien.