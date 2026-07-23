Lockheed Martin revoit à la hausse ses prévisions pour 2026

Le logo de Lockheed Martin

par Mike Stone et Aishwarya Jain

‌Le géant américain de la défense Lockheed Martin a revu à la hausse jeudi ​ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2026, alors que le Pentagone doit reconstituer des stocks d'armes mis à mal par les conflits en ​cours.

L'action du groupe a progressé de 7% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Le président Donald ​Trump exhorte les fournisseurs du secteur de ⁠la défense à augmenter leur production, alors que la guerre menée conjointement ‌par les États-Unis et Israël contre l’Iran et le conflit prolongé entre la Russie et l’Ukraine épuisent les arsenaux de l'armée américaine.

Le ​chiffre d’affaires de la ‌division "missiles et systèmes de conduite de tir" de Lockheed a ⁠progressé de près de 20% pour atteindre 4,1 milliards de dollars (3,59 milliards d'euros), porté par l’accélération de la production de ses missiles PAC-3 et Precision Strike, ⁠tous deux utilisés ‌dans la guerre contre l’Iran.

La demande devrait rester forte, les États-Unis ⁠ayant utilisé plus de 50.000 roquettes, missiles et munitions propulsées depuis le début ‌du conflit russo-ukrainien en 2022 jusqu’à l’attaque américaine contre l’Iran, selon ⁠les données du Pentagone.

Le carnet de commandes total de Lockheed ⁠a atteint 230,4 ‌milliards de dollars, soit une hausse de 38,3% par rapport aux 166,5 milliards ​de dollars de l’année dernière.

Le groupe prévoit ‌pour 2026 un chiffre d’affaires compris entre 79,75 milliards et 81,75 milliards de dollars, soit un montant ​supérieur à la fourchette précédemment annoncée, qui s’échelonnait entre 77,5 milliards et 80 milliards de dollars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes ⁠tablent en moyenne sur 79,14 milliards de dollars.

Lockheed Martin prévoit désormais sur un bénéfice par action annuel compris entre 29,95 et 30,65 dollars, contre une projection antérieure de 29,35 à 30,25 dollars, et supérieur aux estimations de Wall Street qui s’établissaient à 29,90 dollars.

(Rédigé par Aishwarya Jain à Bangalore ; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Sophie Louet)