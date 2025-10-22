 Aller au contenu principal
L'opérateur de gazoducs Kinder Morgan affiche un bénéfice en hausse au troisième trimestre
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 22:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur américain de gazoducs Kinder Morgan KMI.N a affiché mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des volumes de gaz naturel transportés par ses gazoducs.

La société basée à Houston, au Texas, a déclaré que son bénéfice net s'élevait à 628 millions de dollars pour les trois mois se terminant le 30 septembre, contre 625 millions de dollars un an plus tôt.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,47 USD NYMEX -0,40%
KINDER MORGAN RG-P
27,580 USD NYSE +0,38%
Pétrole Brent
63,60 USD Ice Europ +3,15%
Pétrole WTI
59,44 USD Ice Europ +3,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

