L'opérateur de gazoducs Kinder Morgan affiche un bénéfice en hausse au troisième trimestre

L'opérateur américain de gazoducs Kinder Morgan KMI.N a affiché mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des volumes de gaz naturel transportés par ses gazoducs.

La société basée à Houston, au Texas, a déclaré que son bénéfice net s'élevait à 628 millions de dollars pour les trois mois se terminant le 30 septembre, contre 625 millions de dollars un an plus tôt.