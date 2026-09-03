L'opérateur britannique VodafoneThree lance une offre combinant télévision et forfait mobile à débit garanti

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L'opérateur mobile VodafoneThree VOD.L a lancé jeudi son propre service de télévision au Royaume-Uni, comblant ainsi une lacune dans son offre haut débit afin de mieux rivaliser avec ses concurrents Sky, Virgin Media et BT. Il a également lancé une offre mobile haut de gamme garantissant des débits plus élevés.

* Vodafone TV proposera les applications de streaming Netflix et HBO Max, des contenus en direct et à la demande provenant de chaînes telles que la BBC et ITV, plus de 300 jeux et des milliers d’applications, a indiqué la société.

* Le produit "SuperMobile" de Vodafone offre des débits jusqu’à quatre fois plus rapides et un débit de téléchargement minimum garanti de 15 Mbps lorsque les clients se trouvent dans une zone couverte par la 5G+.

* Il utilise une fonction dédiée "FastTrack" sur le réseau 5G+ de Vodafone, qui partitionne ou "découpe" une partie du réseau et donne la priorité au trafic de données des utilisateurs.

* Il sera accessible aux abonnés mensuels moyennant un supplément de 3 livres sterling (4,05 dollars) par mois, en plus de leurs forfaits Xtra à pleine vitesse.

* L’opérateur lance également un service "SuperMobile" destiné aux entreprises, qui, selon lui, s’appuie sur la première tranche de réseau mobile nationale britannique réservée exclusivement aux entreprises.

* Son concurrent EE, détenu par BT BT.L , a lancé le mois dernier son propre produit "Fast Lane" utilisant une tranche de réseau dédiée.

* Vodafone s'est engagé à investir 11 milliards de livres sterling dans son réseau britannique lors de sa fusion avec Three (filiale de Hutchison) en 2025.

* Max Taylor, directeur général de Vodafone, a déclaré: "Vodafone SuperMobile est la preuve concrète de ce que la fusion entre Vodafone et Three rend possible: une meilleure connectivité et un véritable choix pour les clients."

* Kester Mann, analyste chez CCS Insight, a déclaré: "La possibilité d’accéder à un service de connectivité supérieur dans les zones où une forte demande peut avoir un impact significatif sur les performances du réseau répond à un besoin majeur des clients."

(1 dollar = 0,7410 livre sterling)