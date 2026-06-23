L'opérateur boursier CME Group annonce que les problèmes de déconnexion des clients ont été résolus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse du CME Group au paragraphe 2)

L'opérateur de marché des produits dérivés CME Group CME.O a déclaré lundi avoir résolu les problèmes de connexion rencontrés plus tôt dans la journée par certains de ses clients directs.

« En raison d’un problème de réseau chez un tiers, certains clients de CME Direct ont subi des coupures de connexion vers 13 h, heure du Centre. Certains clients concernés ont également connu des retards pour se reconnecter », a déclaré à Reuters un porte-parole de la société.

CME Globex, le système qui gère l’ensemble des transactions sur contrats à terme et options, n’a pas été affecté, a précisé le porte-parole.

Ce problème a provoqué une brève interruption des échanges et a affecté le pétrole, le gaz naturel, le cuivre, l’or et l’argent, a rapporté Bloomberg News plus tôt dans la journée, citant des traders anonymes.