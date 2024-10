L'Opep plus pessimiste sur la demande de pétrole

(AOF) - Le cartel pétrolier a de nouveau réduit ses prévisions de demande d'or noir pour 2024 et 2025, selon son rapport d'octobre. L'Opep anticipe une augmentation de la demande mondiale de pétrole de 1,93 et 1,64 million de barils équivalent pétrole pour cette année et la suivante contre respectivement 2,03 et 1,74 million de barils équivalent pétrole auparavant. Il s'agit de sa troisième révision à la baisse d'affilée. Le cartel a réduit ses prévisions de croissance chinoise à 580 000 barils par jour cette année, alors qu'il tablait auparavant sur une croissance de 650 000 barils par jour.

Sur le marché pétrolier, le baril de Brent recule de 1,71% à 77,69 dollars, la Chine n'ayant pas précisé samedi le montant des nouveaux fonds destinés à la relance.