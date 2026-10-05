L'Opep+ maintient ses quotas de production pour novembre

PHOTO D'ARCHIVES : Vue du logo de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) devant son siège à Vienne.

L'Opep+ a décidé de ‌maintenir ses objectifs de production de pétrole pour novembre, a déclaré l'organisation dans un communiqué ​publié à l'issue de sa réunion de ce dimanche.

Peu avant cette déclaration, un délégué de l'organisation et trois sources avaient indiqué que l'Opep+ était parvenu à ​un accord de principe pour un statu quo sur la production.

L'Opep+ rassemble les pays membres de l'Opep ​et d'autres pays producteurs de pétrole menés ⁠par la Russie.

Les pays producteurs du Golfe, membres de l'Opep+, ont maintenu ‌leur production bien en deçà des objectifs fixés en raison des perturbations affectant les exportations à la suite du déclenchement en février ​dernier de frappes israélo-américaines ‌sur l'Iran.

Ces derniers mois, ces exportations ont fluctué entre 60% ⁠et 80% des niveaux normaux.

La guerre a également retardé l'examen des capacités de production de l'Opep+, un élément crucial pour déterminer les quotas de production des ⁠membres pour 2027, ‌car elle engendre une incertitude quant au potentiel de production future, ⁠selon des sources industrielles.

L'Opep+ a relevé ses objectifs de production pour une grande ‌partie de l'année 2026 après des années de réductions, mais la ⁠plupart de ces augmentations sont restées lettre morte en raison ⁠du conflit en ‌cours au Moyen-Orient.

Les sept membres principaux de l'Opep+ ont produit 25 millions de ​barils par jour en août, soit une ‌hausse de 630.000 barils par jour par rapport à juillet, mais ce seuil est toujours en dessous ​d'environ 5 millions de barils par jour des niveaux d'avant-guerre, selon les données de l'organisation.

L'Opep+ maintient des réductions de production d'environ deux millions de ⁠barils par jour, qui concernent la plupart de ses membres. Un examen des capacités est nécessaire pour déterminer la manière de répartir les hausses, et une éventuelle modification de la production est peu probable avant 2027, selon des sources.

(Reportage Ahmad Ghaddar, Olesya Astakhova et Alex Lawler et Alex Lawler; rédigé par Dmitry Zhdannikov; ​version française Claude Chendjou)