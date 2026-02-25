 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Opep+ envisage d'augmenter sa production de pétrole de 137.000 bpj en avril-sources
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 14:49

L'Opep+ envisagera probablement d'augmenter sa production de pétrole de 137.000 barils par jour (bpj) en avril afin de mettre fin à une pause de trois mois dans l'augmentation de la production, ont déclaré trois sources proches de l'Opep+, alors que le groupe se prépare à une demande estivale record et que les tensions entre les États-Unis et l'Iran, membre de l'Opep, font grimper les prix.

Cette reprise permettrait à l'Arabie saoudite, leader de l'Opep, et à d'autres membres, tels que les Émirats arabes unis, de regagner des parts de marché à un moment où d'autres membres de l'Opep+, tels que la Russie et l'Iran, sont confrontés à des sanctions occidentales et où la production kazakhe se remet d'une série de revers.

Huit producteurs de l'Opep+ - l'Arabie saoudite, la Russie, les Émirats arabes unis, le Kazakhstan, le Koweït, l'Irak, l'Algérie et Oman - se réuniront le 1er mars.

Par ailleurs, l'Arabie saoudite, premier producteur de l'Opep+, a activé un plan visant à augmenter à court terme la production et les exportations de pétrole au cas où une frappe américaine contre l'Iran perturberait les flux pétroliers en provenance du Moyen-Orient, ont déclaré deux sources proches du plan saoudien.

L'Opep et les autorités russes et saoudiennes n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

(Reportage Olesya Astakhova à Moscou et Alex Lawler et Dmitry Zhdannikov à Londres, rédigé par Alex Lawler, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

OPEP
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
71,10 USD Ice Europ -0,15%
Pétrole WTI
65,88 USD Ice Europ -0,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank