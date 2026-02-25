L'Opep+ envisage d'augmenter sa production de pétrole de 137.000 bpj en avril-sources

L'Opep+ envisagera probablement d'augmenter sa production de pétrole de 137.000 barils par jour (bpj) en avril afin de mettre fin à une pause de trois mois dans l'augmentation de la production, ont déclaré trois sources proches de l'Opep+, alors que le groupe se prépare à une demande estivale record et que les tensions entre les États-Unis et l'Iran, membre de l'Opep, font grimper les prix.

Cette reprise permettrait à l'Arabie saoudite, leader de l'Opep, et à d'autres membres, tels que les Émirats arabes unis, de regagner des parts de marché à un moment où d'autres membres de l'Opep+, tels que la Russie et l'Iran, sont confrontés à des sanctions occidentales et où la production kazakhe se remet d'une série de revers.

Huit producteurs de l'Opep+ - l'Arabie saoudite, la Russie, les Émirats arabes unis, le Kazakhstan, le Koweït, l'Irak, l'Algérie et Oman - se réuniront le 1er mars.

Par ailleurs, l'Arabie saoudite, premier producteur de l'Opep+, a activé un plan visant à augmenter à court terme la production et les exportations de pétrole au cas où une frappe américaine contre l'Iran perturberait les flux pétroliers en provenance du Moyen-Orient, ont déclaré deux sources proches du plan saoudien.

L'Opep et les autorités russes et saoudiennes n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

(Reportage Olesya Astakhova à Moscou et Alex Lawler et Dmitry Zhdannikov à Londres, rédigé par Alex Lawler, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)