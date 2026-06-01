L'Opep+ devrait relever son objectif de production pétrolière pour juillet, selon trois sources

Des pétroliers et autres navires dans le détroit d'Ormuz au large de la côte de Musandam

Les pays producteurs de pétrole de l'Opep+ ‌devraient convenir d'une nouvelle hausse de leur objectif de production pour juillet lors de leur réunion de dimanche, ​ont déclaré trois sources, bien que la guerre en Iran ait empêché plusieurs d'entre eux de mettre en œuvre les augmentations précédemment décidées.

Une nouvelle hausse des quotas témoignerait de la résilience du groupe face aux perturbations ​causées par la fermeture du détroit d'Ormuz ainsi qu'au retrait inattendu, en mai, des Émirats arabes unis, membre de l'Opep depuis près de 60 ​ans.

Sept membres clés de l'Opep+, qui regroupe l'Opep et ⁠des producteurs alliés, dont la Russie, ont relevé leurs quotas de production d'avril à juin de ‌près de 600.000 barils par jour (bpj).

Dans les faits, la production du groupe s'est effondrée en raison des réductions des exportations des membres du Golfe, s'établissant en moyenne à 33,19 ​millions de barils par jour en ‌avril contre 42,77 millions en février, selon les chiffres de l'Opep.

L’objectif mensuel des ⁠sept pays devrait être relevé d’environ 188.000 bpj pour juillet, ont précisé les sources. Ce chiffre correspond à la hausse approuvée pour juin, qui avait été revue à la baisse de 206.000 bpj afin de tenir ⁠compte du retrait des Émirats ‌arabes unis.

Toutes les sources ont requis l’anonymat, soulignant qu’aucune décision définitive n’avait encore été ⁠prise.

Les responsables de l'Opep, de l'Arabie saoudite et de la Russie n'ont pas immédiatement répondu aux demandes ‌de commentaires de Reuters.

Les sept pays de l'Opep+ augmentent leur production dans le cadre du ⁠démantèlement progressif d’une réduction de production de 1,65 million de bpj décidée en ⁠2023 par les huit membres ‌alors concernés.

À partir de juillet, les sept pays devront réinjecter sur le marché environ 567.000 bpj de la ​réduction initiale, compte tenu du retrait des Émirats arabes ‌unis à compter du 1er mai, selon les calculs de Reuters.

Cela signifie que le reste de la réduction pourrait être résorbé d’ici ​à la fin septembre si l'Opep+ maintient des hausses mensuelles d’environ 188.000 bpj en août et septembre.

Des délégués de l’Opep se réunissent à Vienne lundi et mardi cette semaine pour des réunions techniques et ⁠des présentations. Les réunions ministérielles prévues dimanche devraient se tenir en ligne.

Les sept des 21 membres de l'Opep+ qui doivent se réunir dimanche sont l'Arabie saoudite, l'Irak, le Koweït, l'Algérie, le Kazakhstan, la Russie et Oman.

Deux autres réunions ministérielles de l'Opep+ également prévues le 7 juin ne devraient entraîner aucune modification de politique, ont ajouté les sources.

(Ahmad Ghaddar et Alex Lawler, avec la contribution de Yousef Saba et Olesya Astakhova, ver'sion française ​Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)