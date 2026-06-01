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La Pologne pourrait devenir une des économies les plus influentes de l'UE, selon son ministre
information fournie par AFP 01/06/2026 à 18:28

Le ministre polonais des Finances et de l'Économie Andrzej Domanski, à Washington 16 avril 2026. ( AFP / Kent NISHIMURA )

Le ministre polonais des Finances et de l'Économie Andrzej Domanski, à Washington 16 avril 2026. ( AFP / Kent NISHIMURA )

L'économie polonaise, qui a progressé de 3,5% en glissement annuel au premier trimestre 2026, pourrait rejoindre le "trio de tête" des plus influentes en Europe au cours des 10 prochaines années, a déclaré lundi le ministre polonais des Finances et de l'Économie.

Les récentes prévisions économiques de la Commission européenne pour 2026 classent la Pologne au deuxième rang des économies à la croissance la plus rapide de l'Union européenne, derrière Malte (3,7%).

"L'économie polonaise reste parmi les leaders mondiaux en matière de croissance économique, portée par une forte demande intérieure", s'est félicité Andrzej Domanski sur X.

"La Pologne a une réelle chance de devenir l'une des trois économies de l'Europe les plus influentes au cours des 10 prochaines années", a-t-il dit aussi lors du Congrès européen de la Finance qui se tient lundi à Sopot (nord).

Selon lui, la Pologne est déjà l'une des six économies les plus fortes de l'Union européenne et participe aux travaux des pays du G20.

Depuis 2005, le pays enregistre une croissance annuelle moyenne de 3,7%, dépassant de loin celle l'Allemagne et de la France (1,1% pour les deux pays), selon les chiffres officiels de la Commission européenne.

Les données de l'UE confirment que la Pologne devance la plupart des États membres, le bloc affichant une moyenne de 1,1% de croissance annuelle, contre 3,5 % attendus cette année pour la Pologne, après 3,6 % en 2025.

Selon les données de 2024, l'Italie se classe au troisième rang derrière l'Allemagne et la France en termes de PIB en standard de pouvoir d'achat (SPA). La Pologne, pays de 37,7 millions d'habitants, se situe au quatrième rang et devrait doubler son SPA pour atteindre le niveau de l'Italie.

Les prévisions de la Commission indiquent en outre que la consommation privée en Pologne devrait ralentir par rapport à 2025, car le taux d'inflation plus élevé et la hausse des prix de l'énergie devraient peser sur les dépenses des ménages jusqu'en 2027.

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