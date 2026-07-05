L'Opep+ devrait approuver une nouvelle hausse de production de pétrole-sources

par Alex Lawler, Ahmad Ghaddar et Olesya Astakhova

L'Opep+ devrait convenir dimanche d'une nouvelle hausse de ses objectifs de production à compter du mois d'août, ont dit à Reuters des sources au fait du dossier, augmentant ainsi de nouveau l'approvisionnement mondial sur fond de baisse des prix du pétrole à la suite de la réouverture progressive du Détroit d'Ormuz.

Le groupe de pays producteurs et exportateurs de pétrole est tombé d'accord sur le principe d'une hausse des quotas de 188.000 barils par jour, qui viendrait s'ajouter aux augmentations de juin et de juillet, a dit une source de l'Opep+ avant la rencontre prévue dimanche de l'organisation.

Deux autres sources ont ajouté qu'une hausse de cette amplitude était la décision la plus probable à attendre à l'issue des discussions en ligne entre les pays membres.

Sept membres de l'Opep+, qui regroupe l'Opep et des pays producteurs alliés comme la Russie, ont déjà augmenté leurs quotas de production de près de 800.000 barils par jour d'avril à juillet.

(Version française Gilles Guillaume)