L'Opep abaisse sa prévision de demande de pétrole au T2 sur fond de guerre en Iran

PHOTO DE FICHIER : Illustration montrant un modèle miniature de pompe à pétrole et le logo de l'OPEP

L'Opep ‌a revu à la baisse de 500.000 ​barils par jour ses prévisions concernant la demande mondiale de pétrole pour le deuxième trimestre, ​invoquant l'impact de la guerre au Moyen-Orient, montre le ​rapport mensuel publié par ⁠l'organisation des pays exportateurs sur son site ‌internet.

La demande mondiale de pétrole devrait s'établir en moyenne à 105,07 millions ​de barils ‌par jour au deuxième trimestre, selon ⁠le rapport, ce qui représente une baisse par rapport aux 105,57 millions prévus le ⁠mois dernier.

"La ‌croissance de la demande pour le ⁠deuxième trimestre 2026 est révisée à la ‌baisse tant pour les pays ⁠de l'OCDE que pour les pays non-membres ⁠de l'OCDE, ‌principalement en raison d'un léger ralentissement temporaire ​de la croissance ‌de la demande de pétrole, compte tenu des développements en cours ​au Moyen-Orient", dit l'OPEP.

Ce ralentissement devrait toutefois être compensé au second ⁠semestre, a ajouté l'organisation.

La prévision de croissance de la demande mondiale pour l'ensemble de l'année reste en revanche inchangée par rapport à ses estimations précédentes.

(Rédigé par Alex Lawler, version ​française Diana Mandia)