L'Opep abaisse sa prévision de demande de pétrole au T2 sur fond de guerre en Iran

PHOTO DE FICHIER : Illustration montrant un modèle miniature de pompe à pétrole et le logo de l'OPEP
L'Opep a revu à la baisse de 500.000 barils par jour ses prévisions concernant la demande mondiale de pétrole pour le deuxième trimestre, invoquant l'impact de la guerre au Moyen-Orient, montre le rapport mensuel publié par l'organisation des pays exportateurs sur son site internet.
La demande mondiale de pétrole devrait s'établir en moyenne à 105,07 millions de barils par jour au deuxième trimestre, selon le rapport, ce qui représente une baisse par rapport aux 105,57 millions prévus le mois dernier.
"La croissance de la demande pour le deuxième trimestre 2026 est révisée à la baisse tant pour les pays de l'OCDE que pour les pays non-membres de l'OCDE, principalement en raison d'un léger ralentissement temporaire de la croissance de la demande de pétrole, compte tenu des développements en cours au Moyen-Orient", dit l'OPEP.
Ce ralentissement devrait toutefois être compensé au second semestre, a ajouté l'organisation.
La prévision de croissance de la demande mondiale pour l'ensemble de l'année reste en revanche inchangée par rapport à ses estimations précédentes.
(Rédigé par Alex Lawler, version française Diana Mandia)
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