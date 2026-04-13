Natation: Les athlètes russes et biélorusses autorisés à concourir sous leurs drapeaux et hymnes

Plongeon de haut vol - Championnats du monde aquatiques

Les athlètes russes et biélorusses ‌seront autorisés à participer aux compétitions organisées par World Aquatics (WA) sous leurs ​couleurs nationales, avec leurs drapeaux et leurs hymnes respectifs, a annoncé lundi l'instance dirigeante des sports aquatiques.

Les athlètes de ces deux pays avaient été ​bannis des compétitions internationales à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en ​février 2022. La Biélorussie avait servi ⁠de base arrière pour cette intervention.

Cependant, certains de leurs athlètes avaient ‌participé aux Jeux olympiques de Paris 2024 sous bannière neutre.

Selon World Aquatics, plus de 700 contrôles ont été effectués pour ​évaluer l'éligibilité des athlètes ‌de nationalité sportive russe ou biélorusse.

L'organisation précise que ⁠ces sportifs pourront seulement concourir après avoir passé avec succès au moins quatre contrôles antidopage consécutifs et avoir fait l'objet d'une vérification approfondie de ⁠leurs antécédents.

"Au cours ‌des trois dernières années, World Aquatics et l’AQIU (l'unité d'intégrité des ⁠sports aquatiques) ont contribué avec succès à garantir que le conflit ‌reste en dehors des sites de compétition", a déclaré Husain ⁠al Musallam, le président de WA, dans un communiqué.

"Nous ⁠sommes déterminés à faire ‌en sorte que les piscines et les eaux libres restent des lieux ​où les athlètes de toutes ‌les nations peuvent se rassembler pour une compétition pacifique."

En décembre, les restrictions avaient déjà été levées pour ​les jeunes athlètes russes et biélorusses.

WA a également annoncé que la Russie et la Biélorussie vont retrouver leurs droits de membres ⁠à part entière.

Les prochains championnats du monde de sports aquatiques, qui incluront la natation artistique, le plongeon, le plongeon de haut vol, la natation en eau libre, la natation et le water-polo, se tiendront à Budapest en 2027.

(Rédigé par Pearl Josephine Nazare à Bangalore, version française Vincent Daheron, ​édité par Blandine Hénault)