L'ONU élargit la liste des entreprises liées aux colonies israéliennes

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* L'ONU ajoute 61 entreprises à sa base de données, portant le total à plus de 200

* Ces entreprises opèrent dans les secteurs de l'énergie, de l'alimentation, des transports et de l'agriculture

* Israël juge cette base de données injuste et dénonce les entreprises qui opèrent en toute légalité

(Cet article publié le 25 septembre a été mis à jour le 29 septembre afin d'ajouter, au paragraphe 5, les commentaires d'une entreprise et du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme)

par Emma Farge

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a publié vendredi une liste ajoutant 61 entreprises supplémentaires opérant dans les colonies israéliennes de Cisjordanie , que l’organisation internationale considère comme illégales.

Cette base de données est un sujet très sensible, car les entreprises pourraient faire l’objet de boycotts ou de désinvestissements visant à faire pression sur Israël concernant l’expansion des colonies sur ce territoire qui abrite plus de 3 millions de Palestiniens.

Cette base de données, publiée pour la première fois en 2020 , recense désormais 214 entreprises, principalement israéliennes, mais aussi issues de 10 autres pays, dont la France, l’Allemagne, la Chine et les États-Unis.

Parmi les entreprises récemment ajoutées figurent le fabricant israélien de pesticides ADAMA, qui fait partie du groupe chinois Syngenta, la société holding d’investissement immobilier israélienne Alony Hetz et l’entreprise espagnole Salvat Logistica.

La société de logistique espagnole a déclaré n’avoir été informée d’aucune enquête et a qualifié son inclusion dans la liste de "surprenante et totalement en contradiction avec les faits". Un porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a indiqué que Salvat avait été contactée, au même titre que toutes les autres entreprises, et qu’elle avait eu la possibilité de répondre.

Parmi les entreprises figurant déjà sur la liste figurent l’agence de voyage Expedia et la société de location de logements Airbnb.

Israël, qui considère la Cisjordanie comme un territoire contesté plutôt qu’occupé, a déjà déclaré que cette liste diffamait injustement des entreprises opérant en toute légalité.

"Il s’agit d’un mécanisme biaisé — créé par un organisme profondément défaillant dont la majorité se prononce systématiquement contre Israël", a déclaré vendredi la mission diplomatique israélienne, affirmant que cette base de données avait été mise en place pour "persécuter" l’État juif.

On a assisté à une recrudescence des attaques de colons contre des Palestiniens à mesure que les avant-postes se multiplient , ce qui a incité la Grande-Bretagne, la France et le Canada à bloquer ce mois-ci les importations en provenance des colonies.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a évalué des entreprises actives dans un ensemble de secteurs, notamment l’énergie, l’alimentation, l’hôtellerie, les transports et l’agriculture, sur la base d’informations confidentielles qui lui ont été transmises.

Une soixantaine d’autres entreprises ont été évaluées mais n’ont pas été retenues, car elles ne répondaient pas aux critères de l’ONU concernant l’implication dans des activités violant le droit des Palestiniens à l’autodétermination.

Selon le site web de l’ONU, il s’agit notamment de la fourniture d’équipements de démolition destinés à détruire des bâtiments palestiniens, de la mise en place de systèmes de surveillance pour les colonies et d’autres services, tels que les transports, qui contribuent à assurer leur pérennité.

D'autres entreprises, comme la société de voyage en ligne Opodo, enregistrée au Royaume-Uni, et l'agence de voyage en ligne eDreams, domiciliée en Espagne, ont été retirées de la liste initiale après avoir déposé une demande de réévaluation.

L’ONU a estimé qu’il existait des motifs raisonnables de croire qu’elles n’étaient plus impliquées dans les activités qui avaient précédemment justifié leur inclusion.

eDreams a déclaré l’année dernière qu’elle s’était retirée de la liste et qu’elle continuerait à bloquer les annonces concernant des hébergements situés dans des colonies israéliennes illégales, expliquant que certaines étaient apparues automatiquement sur son site web après avoir été mises en ligne par leurs propriétaires.

Les Palestiniens souhaitent que la Cisjordanie fasse partie d’un futur État indépendant.

Mais le gouvernement nationaliste du Premier ministre Benjamin Netanyahu a largement soutenu les colons, la construction s’étant intensifiée depuis l’attaque menée par le groupe militant Hamas contre Israël en octobre 2023 et la guerre de Gaza qui s’en est suivie .

L'agence de voyage Expedia avait précédemment déclaré que les annonces situées dans ce qu'elle qualifiait de "zones contestées" étaient clairement identifiées, respectaient le droit international et les sanctions en vigueur, et faisaient l'objet d'une diligence raisonnable renforcée, conformément aux normes des Nations unies.