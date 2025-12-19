L'oléoduc Dakota Access devrait continuer à fonctionner, selon le corps des ingénieurs de l'armée américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Georgina McCartney

Le Corps des ingénieurs de l'armée américaine a publié vendredi une étude d'impact environnemental attendue de longue date pour le Dakota Access Pipeline (DAPL), recommandant que l'exploitation de l'oléoduc se poursuive sous certaines conditions.

L'EIS, un document requis par la loi américaine pour évaluer les effets environnementaux des principales actions fédérales, est une victoire pour l'opérateur du DAPL, Energy Transfer

ET.N , et un pas de plus vers la fin d'une longue bataille judiciaire entre la société et les tribus amérindiennes voisines, qui se sont battues pour la fermeture de l'oléoduc.

Le document recommande la poursuite de l'exploitation du DAPL, à condition que des mesures de protection soient mises en place, telles que la surveillance des eaux souterraines, l'analyse des résidus de tissus de poisson et l'échantillonnage de l'eau et des sédiments, ainsi que le déploiement d'une nouvelle technologie de détection des fuites.

En 2022, un tribunal américain a ordonné au gouvernement fédéral d'entreprendre une EIS plus intensive du tracé de l'oléoduc de brut de 1 100 miles (1 800 km) dans le cadre du différend entre Energy Transfer ET.N et les tribus qui ont invoqué des risques pour la qualité de l'eau car l'oléoduc traverse le lac Oahe, avec le passage à environ un demi-mile au nord de la réserve sioux de Standing Rock.

L'oléoduc a continué à fonctionner pendant la durée de l'examen. Il s'agit du plus grand oléoduc du bassin pétrolier de schiste de Bakken et il peut transporter jusqu'à 750 000 barils de pétrole par jour du Dakota du Nord à l'Illinois.

On ignore si la recommandation de l'USACE sera mise en œuvre.