 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 718,47
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'offre de 5,89 milliards de dollars de la filiale d'Elliott est recommandée comme gagnante de la vente aux enchères de Citgo
information fournie par Reuters 30/08/2025 à 06:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'offre d'Amber comprend un pacte prévoyant le versement de 2,13 milliards de dollars aux détenteurs d'obligations

*

Les modifications apportées par Gold Reserve à son offre n'étaient pas suffisantes pour dépasser celle d'Amber

*

Le juge du Delaware rendra sa décision finale à l'issue de l'audience de septembre

(Ajout de détails sur les offres et de leur contexte aux paragraphes 2, 6 et 8 à 10) par Marianna Parraga

Une offre de 5,89 milliards de dollars émanant d'une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management a été recommandée comme gagnante d'une vente aux enchères organisée par un tribunal américain d'actions de la société mère du raffineur vénézuélien Citgo Petroleum , selon des documents déposés vendredi en fin de journée par l'agent chargé de superviser le processus de vente.

De meilleures offres sont apparues au cours des dernières étapes de la vente aux enchères, stimulées par des décisions de justice dans des affaires juridiques parallèles qui ont encouragé les révisions. Le juge du Delaware Leonard Stark devrait prendre une décision finale sur le gagnant à l'issue d'une audience le mois prochain.

La recommandation de l'officier de justice Robert Pincus est intervenue malgré un effort de dernière minute d'une filiale du mineur Gold Reserve GRZ.V en début de semaine pour adoucir son offre de 7,4 milliards de dollars, qui avait été précédemment désignée comme la favorite.

Au début du mois, Robert Pincus a déclaré qu'une offre améliorée d'Amber Energy, filiale d'Elliott, était supérieure. Le tribunal a donné trois jours au groupe Gold Reserve pour tenter de l'égaler.

Vendredi, Robert Pincus a déclaré que la transaction proposée par Dalinar Energy, filiale de Gold Reserve, "ne correspondait pas à la transaction de vente d'Amber, ni ne la dépassait, et que, par conséquent, la transaction de vente d'Amber continuait de constituer une proposition supérieure"

Toutefois, il a laissé la porte ouverte au tribunal pour demander une révision future de sa recommandation sur la base d'"événements intervenus"

Le produit de la vente aux enchères devrait permettre d'indemniser certains des 15 créanciers qui se battent depuis 2017 pour récupérer près de 19 milliards de dollars devant les tribunaux américains après que le Venezuela a exproprié des actifs et fait défaut sur sa dette.

L'offre d'Amber couvre entièrement neuf demandeurs, a montré l'un des dépôts, par rapport aux 12 demandeurs que le groupe Gold Reserve a proposé d'indemniser. Toutefois, elle comprend un accord distinct avec plus de 75 % des détenteurs d'une obligation vénézuélienne en défaut de paiement garantie par des actions de Citgo pour régler leur réclamation en leur versant 2,13 milliards de dollars en espèces.

Amber offre également une compensation partielle de 500 millions de dollars à Gold Reserve, qui souhaite que le produit de la vente aux enchères couvre l'expropriation de ses actifs miniers au Venezuela. Le mineur n'a pas accepté l'offre, selon l'un des documents déposés.

Gold Reserve et les créanciers Siemens Energy ENR1n.DE , Consorcio Andino et Valores Mundiales ont déposé cette semaine des requêtes pour disqualifier l'offre d'Amber, affirmant que la détermination de Pincus selon laquelle son prix était supérieur "a écarté les procédures d'appel d'offres." Ces requêtes sont en cours d'examen.

Valeurs associées

GOLD RES
3,560 CAD TSX Venture +23,61%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Or
3 447,94 USD Six - Forex 1 0,00%
Pétrole Brent
68,12 USD Ice Europ -0,22%
Pétrole WTI
64,05 USD Ice Europ -0,34%
SIEMENS ENERGY
90,720 EUR XETRA -1,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 29/08/2025
    Top 5 IA du 29/08/2025
    information fournie par Libertify 30.08.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Alibaba, Orange , Pernod Ricard , Rémy Cointreau , Schneider. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite

  • Donald Trump arborant son tableau avec les droits de douane ciblant chaque territoire ou entité, dans la Roseraie de la Maison Blanche à Washington D.C., le 2 avril 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump essuie un revers judiciaire majeur sur ses droits de douane
    information fournie par AFP 30.08.2025 04:44 

    Une cour d'appel fédérale américaine a statué vendredi qu'une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump étaient illégaux, un revers majeur pour un pilier de sa politique qui ébranle l'économie mondiale, avant que la Cour suprême ne se prononce ... Lire la suite

  • Le siège de l'ONU à New York, le 20 septembre 2022 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Etats-Unis refusent l'octroi de visas à des responsables palestiniens avant l'AG de l'ONU
    information fournie par AFP 29.08.2025 23:47 

    Les Etats-Unis ont annoncé vendredi refuser l'octroi de visas à des membres de l'Autorité palestinienne avant l'Assemblée générale de l'ONU prévue en septembre, où la France plaidera pour la reconnaissance d'un Etat palestinien. "Le secrétaire d'État Marco Rubio ... Lire la suite

  • Ben Shelton (à droite) et le Français Adrian Mannarino après l'abandon sur blessure de l'Américain au troisième tour de l'US Open le 29 aoîut 2025 à New York ( AFP / ANGELA WEISS )
    US Open: Mannarino qualifié pour les 8es après l'abandon de Ben Shelton
    information fournie par AFP 29.08.2025 23:40 

    Le Français Adrian Mannarino s'est qualifié vendredi à 37 ans pour son premier huitième de finale à l'US Open après l'abandon du 6e mondial Ben Shelton, touché à l'épaule gauche. Le 77e joueur mondial venait d'égaliser à deux manches partout quand le gaucher américain ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank