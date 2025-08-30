L'offre de 5,89 milliards de dollars de la filiale d'Elliott est recommandée comme gagnante de la vente aux enchères de Citgo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'offre d'Amber comprend un pacte prévoyant le versement de 2,13 milliards de dollars aux détenteurs d'obligations

*

Les modifications apportées par Gold Reserve à son offre n'étaient pas suffisantes pour dépasser celle d'Amber

*

Le juge du Delaware rendra sa décision finale à l'issue de l'audience de septembre

(Ajout de détails sur les offres et de leur contexte aux paragraphes 2, 6 et 8 à 10) par Marianna Parraga

Une offre de 5,89 milliards de dollars émanant d'une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management a été recommandée comme gagnante d'une vente aux enchères organisée par un tribunal américain d'actions de la société mère du raffineur vénézuélien Citgo Petroleum , selon des documents déposés vendredi en fin de journée par l'agent chargé de superviser le processus de vente.

De meilleures offres sont apparues au cours des dernières étapes de la vente aux enchères, stimulées par des décisions de justice dans des affaires juridiques parallèles qui ont encouragé les révisions. Le juge du Delaware Leonard Stark devrait prendre une décision finale sur le gagnant à l'issue d'une audience le mois prochain.

La recommandation de l'officier de justice Robert Pincus est intervenue malgré un effort de dernière minute d'une filiale du mineur Gold Reserve GRZ.V en début de semaine pour adoucir son offre de 7,4 milliards de dollars, qui avait été précédemment désignée comme la favorite.

Au début du mois, Robert Pincus a déclaré qu'une offre améliorée d'Amber Energy, filiale d'Elliott, était supérieure. Le tribunal a donné trois jours au groupe Gold Reserve pour tenter de l'égaler.

Vendredi, Robert Pincus a déclaré que la transaction proposée par Dalinar Energy, filiale de Gold Reserve, "ne correspondait pas à la transaction de vente d'Amber, ni ne la dépassait, et que, par conséquent, la transaction de vente d'Amber continuait de constituer une proposition supérieure"

Toutefois, il a laissé la porte ouverte au tribunal pour demander une révision future de sa recommandation sur la base d'"événements intervenus"

Le produit de la vente aux enchères devrait permettre d'indemniser certains des 15 créanciers qui se battent depuis 2017 pour récupérer près de 19 milliards de dollars devant les tribunaux américains après que le Venezuela a exproprié des actifs et fait défaut sur sa dette.

L'offre d'Amber couvre entièrement neuf demandeurs, a montré l'un des dépôts, par rapport aux 12 demandeurs que le groupe Gold Reserve a proposé d'indemniser. Toutefois, elle comprend un accord distinct avec plus de 75 % des détenteurs d'une obligation vénézuélienne en défaut de paiement garantie par des actions de Citgo pour régler leur réclamation en leur versant 2,13 milliards de dollars en espèces.

Amber offre également une compensation partielle de 500 millions de dollars à Gold Reserve, qui souhaite que le produit de la vente aux enchères couvre l'expropriation de ses actifs miniers au Venezuela. Le mineur n'a pas accepté l'offre, selon l'un des documents déposés.

Gold Reserve et les créanciers Siemens Energy ENR1n.DE , Consorcio Andino et Valores Mundiales ont déposé cette semaine des requêtes pour disqualifier l'offre d'Amber, affirmant que la détermination de Pincus selon laquelle son prix était supérieur "a écarté les procédures d'appel d'offres." Ces requêtes sont en cours d'examen.