L'offre de 5,89 milliards de dollars de la filiale d'Elliott est recommandée comme gagnante dans l'enchère de la société mère Citgo

Une offre de 5,89 milliards de dollars faite par une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management a été recommandée comme gagnante d'une enchère organisée par un tribunal américain d'actions de la société mère du raffineur vénézuélien Citgo Petroleum , selon un document déposé vendredi par l'agent chargé de superviser le processus de vente.
