Nikkei 225
42 718,47
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'offre de 5,89 milliards de dollars de la filiale d'Elliott est recommandée comme gagnante dans l'enchère de la société mère Citgo
information fournie par Reuters 30/08/2025 à 04:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une offre de 5,89 milliards de dollars faite par une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management a été recommandée comme gagnante d'une enchère organisée par un tribunal américain d'actions de la société mère du raffineur vénézuélien Citgo Petroleum , selon un document déposé vendredi par l'agent chargé de superviser le processus de vente.

Valeurs associées

GOLD RES
3,560 CAD TSX Venture +23,61%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
68,12 USD Ice Europ -0,22%
Pétrole WTI
64,05 USD Ice Europ -0,34%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

A lire aussi

  • Top 5 IA du 29/08/2025
    Top 5 IA du 29/08/2025
    information fournie par Libertify 30.08.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Alibaba, Orange , Pernod Ricard , Rémy Cointreau , Schneider. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite

  • Donald Trump arborant son tableau avec les droits de douane ciblant chaque territoire ou entité, dans la Roseraie de la Maison Blanche à Washington D.C., le 2 avril 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump essuie un revers judiciaire majeur sur ses droits de douane
    information fournie par AFP 30.08.2025 04:44 

    Une cour d'appel fédérale américaine a statué vendredi qu'une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump étaient illégaux, un revers majeur pour un pilier de sa politique qui ébranle l'économie mondiale, avant que la Cour suprême ne se prononce ... Lire la suite

  • Le siège de l'ONU à New York, le 20 septembre 2022 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Etats-Unis refusent l'octroi de visas à des responsables palestiniens avant l'AG de l'ONU
    information fournie par AFP 29.08.2025 23:47 

    Les Etats-Unis ont annoncé vendredi refuser l'octroi de visas à des membres de l'Autorité palestinienne avant l'Assemblée générale de l'ONU prévue en septembre, où la France plaidera pour la reconnaissance d'un Etat palestinien. "Le secrétaire d'État Marco Rubio ... Lire la suite

  • Ben Shelton (à droite) et le Français Adrian Mannarino après l'abandon sur blessure de l'Américain au troisième tour de l'US Open le 29 aoîut 2025 à New York ( AFP / ANGELA WEISS )
    US Open: Mannarino qualifié pour les 8es après l'abandon de Ben Shelton
    information fournie par AFP 29.08.2025 23:40 

    Le Français Adrian Mannarino s'est qualifié vendredi à 37 ans pour son premier huitième de finale à l'US Open après l'abandon du 6e mondial Ben Shelton, touché à l'épaule gauche. Le 77e joueur mondial venait d'égaliser à deux manches partout quand le gaucher américain ... Lire la suite

