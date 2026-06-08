L'offensive chinoise dans le commerce électronique mondial marque le pas

par Sophie Yu, Helen Reid et Alessandro Parodi

Le moteur des exportations chinoises du commerce électronique est en perte de vitesse, car la flambée des coûts du kérosène et la faiblesse de la demande des consommateurs à faibles revenus en Occident, liée à la guerre en Iran , menacent les bénéfices des grandes plateformes en ligne telles que Temu PDD.O , Shein et AliExpress 9988.HK .

Ces modèles économiques, qui reposent sur l'acheminement par avion de robes à 5 dollars depuis les usines chinoises vers des acheteurs du monde entier, étaient déjà sous pression après que le président américain Donald Trump a introduit des droits de douane et supprimé les exonérations douanières sur les colis de faible valeur l'année dernière.

La flambée des coûts logistiques liée au conflit au Moyen-Orient aggrave la situation, selon les données et les acteurs du secteur, des transporteurs comme DHL Express imposant des surcharges carburant élevées. Les exportations chinoises à bas prix issues du commerce électronique, qui ont bondi au cours des six dernières années, ont chuté de 10,9 % en avril pour s'établir à 9,81 milliards de dollars, marquant le cinquième mois consécutif de baisse par rapport à l'année précédente, selon une analyse des données douanières chinoises réalisée par le cabinet de conseil luxembourgeois Trade and Transport Group.

RÉPERCUSSION DES COÛTS SUR LES CONSOMMATEURS

Diana Qiao, une vendeuse de vêtements pour femmes basée à Shenzhen sur Temu, a déclaré avoir augmenté ses prix de vente de 2 dollars car ses frais d'expédition par vêtement avaient augmenté en moyenne de 1 dollar.

“C'est finalement aux consommateurs que revient la charge finale”, a déclaré Mme Qiao, ajoutant que cette augmentation était nécessaire pour préserver ses marges bénéficiaires. Si ses ventes ont légèrement baissé, elle ne voit pour l'instant pas la nécessité de modifier ses modalités d'expédition. La baisse de la valeur des exportations est le signe non seulement d'une pression sur les coûts, mais aussi que l'ère de la croissance effrénée des grandes plateformes de vente en ligne à bas prix pourrait être révolue, selon les analystes et les experts du secteur.

“Elles stockent probablement davantage de produits en vrac dans des entrepôts pour les expédier localement plutôt que de tout acheminer directement par avion depuis la Chine”, a déclaré Frédéric Horst, directeur général de Trade and Transport Group.

“Cela serait logique compte tenu du coût du fret aérien par rapport à la valeur du produit”, a-t-il déclaré. “Si vous achetez un haut pesant 300 à 400 grammes, vous arrivez à un stade où le fret aérien représente 60 % du coût.” Shein a augmenté la capacité de ses entrepôts en Europe, ouvrant le mois dernier son troisième entrepôt à Cannock, près de Birmingham, en Grande-Bretagne. Un porte-parole d'Alibaba, propriétaire d'AliExpress, a déclaré à Reuters que l'entreprise restait déterminée à “maintenir des prix avantageux pour les consommateurs et à offrir un environnement stable aux vendeurs et aux consommateurs malgré la volatilité des coûts de transport mondiaux”.

Shein et Temu n'ont pas répondu aux questions concernant l'impact des coûts du fret aérien sur leurs activités.

LES PLATEFORMES FONT FACE À UNE BAISSE DE LA DEMANDE

Certes, les exportations restent bien supérieures à ce qu'elles étaient il y a deux ans, et le début de l'année 2025 a été marqué par un important effet d'anticipation avant l'entrée en vigueur des droits de douane américains. Mais il sera plus difficile de retrouver la croissance des dernières années, car Shein et Temu ont déjà conquis une part de marché importante et la flambée des prix du pétrole pèse sur le budget des ménages aux États-Unis et en Europe.

L'Union européenne s'apprête également à imposer une taxe de 3 € sur les colis de commerce électronique de faible valeur à compter du 1er juillet. Les coûts du fret aérien ont un impact, mais les plateformes sont également dans une phase de croissance plus lente et la consommation à l'étranger diminue en raison de l'inflation, a déclaré un responsable d'une société de transport de fret basée en Chine qui a souhaité rester anonyme car il n'est pas autorisé à s'exprimer dans les médias.

Les tarifs du fret aérien devraient rester élevés en raison des prix du kérosène et mettront du temps à baisser même si le conflit avec l'Iran prend fin, a déclaré Judah Levine, directeur de la recherche de la plateforme de fret Freightos. “Si les coûts restent très élevés, voire augmentent encore, les entreprises pourraient se tourner vers d'autres modes de transport ou suspendre une partie de leurs expéditions”, a déclaré Martin Habisreitinger, directeur des opérations fret aérien chez Hellmann Worldwide Logistics.

(1 $ = 0,8595 euro)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))