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L'OAT franchit 5% : la France paie le prix de l'instabilité politique
information fournie par AOF 21/10/2026 à 11:53

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(Zonebourse.com) - Le répit n'aura pas duré bien longtemps pour le marché obligataire français. Après l'accalmie de la fin de semaine dernière, les émeutes du week-end ont remis le système en tension. Le rendement de l'OAT à 10 ans est passé brièvement au-dessus du seuil symbolique de 5% pour la première fois depuis juillet 2002, sous la pression conjuguée des turbulences politiques et des inquiétudes budgétaires.

Le franchissement des 5% sur l'OAT à 10 ans constitue l'événement obligataire de ce début de semaine. Ce niveau n'avait plus été atteint depuis plus de vingt-quatre ans. Le déclencheur immédiat est politique : les violentes manifestations du week-end, qui ont dégénéré en émeutes dans plusieurs villes françaises, ont ravivé les doutes des investisseurs sur la capacité du gouvernement à mener à bien son programme de consolidation budgétaire. Le projet de loi de finances 2027, en plein examen parlementaire, cristallise ces craintes.

Le fameux spread OAT-Bund illustre l'ampleur de la défiance spécifique à la France. L'écart s'est élargi pour atteindre 160 points de base. Berlin paie sa dette à 10 ans 3,4%, Paris 5%. La France est ainsi sanctionnée en termes relatifs autant qu'en termes absolus. Un vote sur le volet recettes du budget, intervenu mardi, n'a pas suffi à rassurer les marchés : les opérateurs ont jugé l'issue insuffisamment déterminante pour l'ensemble du processus budgétaire. De nouvelles manifestations annoncées pour le week-end ont entretenu la pression en fin de semaine.

Le spread BTP-Bund s'est lui aussi dégradé. Le rendement du 10 ans italien monte légèrement, à 4,56%. Mais il a nettement moins progressé que celui de la France. Les deux pays étaient à 4% au début du mois d'août. La contagion reste toutefois limitée : l'Italie subit une tension de moindre ampleur que la France, ce qui souligne le caractère avant tout idiosyncratique de la crise française. L'euro a subi des pressions parallèles, les cambistes associant explicitement la dégradation des perspectives budgétaires françaises à la faiblesse de la monnaie unique.

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