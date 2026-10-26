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L'italien Eni cède sa filiale nigériane AENR à APEX
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 15:17

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'information sur le conseiller financier d'Eni)

Eni ENI.MI a finalisé la vente de sa filiale nigériane Agip Energy and Natural Resources (AENR) à la société nigériane APEX, a annoncé lundi le groupe italien.

* AENR est active dans l'exploration et la production d'hydrocarbures à terre et en eaux peu profondes au Nigeria

* Elle détient une participation de 5 % dans la coentreprise Renaissance, au sein de laquelle TotalEnergies TTEF.PA et la Nigerian National Petroleum Company sont également présentes

* APEX est détenue à 100 % par la société nigériane Sterling, l'un des principaux opérateurs pétroliers terrestres

* Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant à céder ses actifs pétroliers et gaziers qui ne sont plus considérés comme stratégiques

* Lazard LAZ.N a agi en tant que banque conseil d’Eni pour cette transaction

* Shell SHEL.L , le principal concurrent d’Eni, a annoncé ce mois-ci qu’elle céderait son activité de gaz domestique au Nigeria à Vaaris Energy

Fusions / Acquisitions
Pétrole et parapétrolier

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