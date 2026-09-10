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L'Iran suspend les redevances imposées aux navires de transport énergétique étrangers
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 15:28
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Téhéran a temporairement suspendu la redevance de 10% appliquée aux frais de transport des navires étrangers convoyant du pétrole, du gaz et des produits pétroliers liquides à destination et en provenance de l'Iran, a rapporté jeudi l'agence de presse semi-officielle iranienne Fars.

Le conseiller juridique du président iranien Massoud Pezeshkian a ordonné l'arrêt de la perception de cette taxe jusqu’à ce que le gouvernement approuve et publie une liste des produits soumis à cette redevance, a précisé Fars.

Selon l'agence de presse, cette taxe avait entraîné une augmentation du coût du transport du pétrole, du gaz et des produits pétroliers liquides.

Sa suspension pourrait réduire les coûts de transport et encourager les flottes étrangères à acheminer des marchandises à destination ou en provenance d’Iran, est-il précisé.

Un blocus naval américain sur les ports iraniens a fortement perturbé les exportations maritimes de pétrole du pays depuis le début de la guerre en février.

(Rédaction de Dubaï ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

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