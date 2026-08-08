L'Iran se dit "très proche" d'un accord avec Oman sur une voie dans le détroit d'Ormuz

(Actualisé avec autre navire touché)

L'Iran et Oman sont "très proches" de parvenir à un accord sur une nouvelle route maritime traversant le détroit d'Ormuz, a déclaré samedi le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi.

Il a précisé que cet accord serait soumis à certaines conditions, notamment une indemnisation pour ce que l'Iran qualifie de violations par les États-Unis du protocole d'accord d'Islamabad de juin dernier, qui devait ouvrir la voie à une fin des hostilités entre Téhéran et Washington.

Un responsable américain avait vendredi fait état de progrès dans les négociations entre l'Iran et Oman sur le détroit d'Ormuz, ajoutant s'attendre à un accord prochainement.

Une fois qu'un accord sera annoncé pour rétablir la liberté de navigation dans le détroit, les Etats-Unis lèveront leur blocus des ports iraniens, avait-il ajouté.

Le trafic dans le détroit d'Ormuz, par où transite en temps normal un cinquième du transport maritime mondial d'hydrocarbures, est fortement perturbé depuis l'attaques lancée le 28 février par les Etats-Unis et Israël sur l'Iran, ce qui s'est traduit par une flambée des cours du pétrole.

L'Iran et Oman discutent à ce stade d'une route maritime temporaire en attendant que les questions techniques et juridiques relatives à une route permanente soient résolues, a ajouté Abbas Araqchi.

De leur côté, les Émirats arabes unis ont condamné samedi ce qu'ils ont qualifié d'attaque iranienne contre un navire-citerne appartenant à leur compagnie pétrolière nationale ADNOC alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz, accusant Téhéran d'"acte de piraterie".

Les autorités iraniennes n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat à ce sujet.

L'organisme britannique de surveillance du trafic maritime (UKMTO) a signalé pour sa part qu'un navire avait été touché par un projectile non identifié à 18 milles marins à l'est de Khasab, à Oman, provoquant un incendie qui a été éteint.

Le navire et son équipage sont en sécurité et aucun impact environnemental n'a été signalé, a-t-on ajouté de même source.

CONDITIONS IRANIENNES

Ces dernières semaines, l'administration Trump a signalé à plusieurs reprises qu'un accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz pourrait être imminent, des propos alors niés par l'Iran.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré que la réouverture du détroit d'Ormuz dépendait de l'acceptation par Washington des conditions iraniennes et n'était pas liée aux négociations entre l'Iran et Oman.

Le porte-parole des Gardiens, Hossein Mohebbi, n'a pas précisé ces conditions, mais a déclaré que les Etats-Unis devaient cesser de mêler du processus de négociation régional.

"Dès que les États-Unis accepteront les conditions de l'Iran, le détroit d'Ormuz sera sans aucun doute rouvert, a-t-il déclaré, selon l’agence de presse iranienne Tasnim.

Le projet d'accord entre l'Iran et Oman donnerait à Téhéran le contrôle des entrées de navires dans le Golfe via ce détroit, ont dit mercredi à Reuters une source iranienne haut placée et deux responsables régionaux, ce qui constituerait une importante concession accordée à la République islamique.

Les responsables américains ont insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'ils n'accepteraient jamais que l'Iran contrôle l'accès à cette voie commerciale.

(Enas Alashray, Steve Holland et Timour Azhari, Version française Benoit Van Overstraeten et Elizabeth Pineau)