L'Iran rejette la publication de Trump sur une attaque du pôle énergétique clé de Kharg

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des cours du pétrole au paragraphe 3, du ministère des Émirats arabes unis au paragraphe 17, et d'un responsable des Émirats arabes unis aux paragraphes 21 et 22)

* Sur les réseaux sociaux, Trump diffuse une vidéo générée par IA montrant le site iranien de Kharg pris pour cible; aucun détail n’est donné

* Un responsable iranien du secteur de l’énergie qualifie la publication de Trump de « risible »

* Les États-Unis frappent deux lanceurs iraniens lors de la première attaque connue depuis juillet

* L'Iran riposte en tirant sur des bases américaines en Jordanie, attaque une base aérienne des Émirats arabes unis et abat un drone américain

* Le secrétaire au Trésor américain, Bessent, prévoit de nouvelles sanctions secondaires chaque semaine

par Eman Abouhassira et Phil Stewart

Un responsable iranien a qualifié lundi de « risible » une publication de Donald Trump contenant un extrait vidéo généré par IA qui, selon le président américain, montrait l’île de Kharg, plaque tournante pétrolière iranienne, « réduite en miettes ».

Plusieurs heures après la publication de dimanche, rien ne prouvait que Kharg ait été attaquée. La Maison Blanche et le ministère américain de la Défense n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

La publication de Trump est intervenue peu après la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran pour la première fois depuis fin juillet , ce qui a encore entamé les espoirs d’une résolution rapide d’un conflit qui en est désormais à son sixième mois et a fait grimper les cours du pétrole de près de 2 % lundi.

Dimanche, les forces américaines ont frappé deux lanceurs iraniens sur l’île de Larak, située à environ 660 km (410 miles) à l’est de Kharg, a déclaré un responsable américain, ce qui a poussé l’Iran à riposter en attaquant deux bases américaines en Jordanie, selon les médias iraniens.

"L’île de Kharg réduite en miettes!!! Le président DJT", avait déclaré Trump dimanche sur sa plateforme Truth Social, sans donner plus de détails.

Reuters a confirmé que la vidéo accompagnant ce message, montrant des explosions spectaculaires, avait très probablement été générée de manière synthétique, à l’aide d’un logiciel capable de détecter les images manipulées par l’IA.

"Les tweets de Trump sont risibles et la situation à Kharg est calme et normale", a déclaré lundi Hamid Bovard, directeur général de la National Iranian Oil Co, société publique.

Les opérations pétrolières n’ont pas cessé et les travailleurs s’affairaient à réparer les dégâts antérieurs et à moderniser les installations, a-t-il ajouté dans des propos rapportés par Nournews, un média semi-officiel proche des plus hautes instances de sécurité iraniennes.

L’IRAN S’ENGAGE À RÉPONDRE À TOUTE ATTAQUE

L'île de Kharg assurait 90 % des exportations pétrolières de l’Iran avant la guerre déclenchée par les attaques américaines et israéliennes du 28 février, et une attaque contre ce site perturberait gravement le commerce énergétique et exercerait une pression énorme sur l’économie.

Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré que son pays ne cherchait pas la guerre, mais qu’il répondrait de manière décisive à toute agression.

"Nous ne resterons jamais silencieux face à une quelconque agression...", a-t-il déclaré lundi, selon les médias d’État, avant une visite au Kirghizistan.

On ignore s’il s’est exprimé avant ou après la publication de Donald Trump concernant l’île de Kharg.

Un responsable américain a déclaré que les forces américaines avaient attaqué dimanche les lanceurs iraniens situés sur l’île de Larak après que "des forces du Corps des gardiens de la révolution islamique ont été observées en train de se préparer à lancer des roquettes équipées de mines marines dans le détroit d’Ormuz".

Larak est une petite île située dans le détroit, près du port stratégique iranien de Bandar Abbas. Le détroit, qui achemine habituellement un cinquième des expéditions mondiales de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié, est de fait bloqué depuis le début de la guerre.

Dans un communiqué, le Commandement central américain a déclaré avoir mené une action "limitée et précise" contre les forces de pose de mines des Gardiens de la révolution iranienne qui représentaient une "menace imminente" dans le détroit. Il n’a fourni aucun détail.

En représailles, outre les attaques contre les bases américaines en Jordanie, l’armée iranienne a déclaré avoir également frappé, tôt lundi matin, la base aérienne d’Al Minhad aux Émirats arabes unis. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a toutefois démenti cette information, la qualifiant de fausse.

Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a déclaré par la suite que son armée de l’air avait engagé le combat contre un drone provenant d’Iran et survolant ses eaux territoriales. Il n’a fourni aucun détail supplémentaire, notamment sur la question de savoir si celui-ci avait été abattu.

Les frappes en Jordanie visaient des bases américaines utilisées pour lancer et soutenir l’attaque contre Larak, a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères.

Les Gardiens de la Révolution ont utilisé des missiles de défense aérienne pour abattre un drone américain qui s’est écrasé dans les eaux du Golfe, a déclaré lundi l’agence de presse Mehr, citant un communiqué de cette force d’élite.

Un superpétrolier a pris feu et a été complètement immobilisé après avoir heurté deux mines navales dans le sud du détroit d'Ormuz, a déclaré la télévision d'État iranienne, citant un communiqué des Gardiens de la Révolution.

Anwar Gargash, conseiller présidentiel des Émirats arabes unis, a déclaré que la politique iranienne visant les États arabes du Golfe et la Jordanie avait échoué.

"Un état ni de guerre ni de paix ne peut constituer une solution durable", a déclaré M. Gargash dans un message publié sur X, ajoutant que des solutions politiques réalistes devaient commencer par une désescalade et le rétablissement d’un trafic maritime normal dans le détroit d’Ormuz.

INTENSIFIER LA PRESSION ÉCONOMIQUE SUR L’IRAN

Trump n’a pas encore atteint les objectifs qu’il s’était fixés au début de la guerre: démanteler le programme nucléaire iranien, limiter sa capacité à attaquer ses rivaux régionaux et créer les conditions permettant aux Iraniens de renverser leurs dirigeants religieux.

La reprise des hostilités dimanche fait suite à plusieurs semaines au cours desquelles son administration a intensifié ses efforts pour punir Téhéran et ses partenaires commerciaux par des sanctions économiques coûteuses, s'éloignant ainsi des options militaires.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré dimanche à Reuters que de nouvelles sanctions secondaires seraient probablement dévoilées chaque semaine afin de faire pression sur l’Iran, en ciblant dans un premier temps les banques.

Face aux menaces pesant sur le transport maritime, le nombre de navires de marchandises visibles transitant le détroit d’Ormuz est tombé à cinq par jour ce week-end, selon les données du secteur maritime.

Le nombre réel pourrait être plus élevé, certains navires ayant désactivé leurs systèmes d’identification automatique pour échapper aux attaques.

Les Gardiens de la révolution ont déclaré que le superpétrolier en feu après avoir été touché par des mines tentait de franchir illégalement le détroit, mais n’ont donné aucun détail sur le navire ou son équipage, selon un communiqué cité par la télévision d’État.

La semaine dernière, Trump a déclaré que toutes les mines avaient été détruites ou retirées des eaux internationales du détroit et que l'Iran avait été averti que tout navire posant de nouvelles mines serait détruit. L'Iran a démenti les affirmations de Trump.