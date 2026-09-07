L'Iran met en garde contre la vulnérabilité des installations énergétiques américaines dans le Golfe après les derniers affrontements

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(Mises à jour concernant les frappes au Liban (paragraphes 11 et 12) et le contexte (paragraphe 3)

* L'Iran lance un nouvel avertissement de représailles suite aux frappes américaines

* Les cours du pétrole avoisinent leurs plus hauts niveaux depuis six semaines après les attaques contre des navires

* Les données indiquent que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz est à son plus bas niveau depuis mai

par Nayera Abdallah et Eman Abouhassira

L'Iran a menacé lundi de riposter à toute nouvelle attaque américaine contre ses actifs, avertissant que les infrastructures énergétiques dans tout le Golfe, y compris les intérêts américains dans le secteur du pétrole et du gaz, étaient vulnérables.

« Frappez nos installations et vous serez frappés en retour », a déclaré le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, après les frappes américaines et iraniennes contre des navires ce week-end, qui ont propulsé lundi les cours du pétrole à leur plus haut niveau depuis près de six semaines.

Cette nouvelle menace souligne les risques d’une nouvelle escalade après que les deux camps se sont à nouveau livré à des échanges de frappes ce week-end, sans qu’aucun signe de progrès ne laisse entrevoir une percée diplomatique susceptible de mettre fin à plus de six mois de conflit et de rétablir des flux énergétiques normaux à travers le Golfe.

L’Iran a renforcé les restrictions sur la navigation dans le détroit d’Ormuz, artère vitale pour l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, depuis le début de la guerre, le 28 février, avec les frappes américaines et israéliennes.

Dimanche, Mohsen Rezaei, haut responsable iranien de la sécurité, a déclaré que Téhéran annoncerait prochainement la création d’une nouvelle zone réglementée dans le Golfe et dévoilerait un nouveau couloir de navigation à travers le détroit.

M. Rezaei a précisé que cette zone commencerait là où débute le blocus naval américain contre l’Iran et s’étendrait à certaines parties du golfe. Tout navire pénétrant dans cette zone serait inscrit sur une liste de sanctions iraniennes.

« Nous ne nous engagerons à maintenir l’ouverture du détroit d’Ormuz que lorsque les Américains mettront fin aux sabotages, aux menaces et aux attaques contre l’Iran », a déclaré M. Rezaei.

M. Qalibaf a ensuite réitéré l’avertissement de Téhéran, dans ce qui semblait être une réponse au secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, qui avait qualifié la flotte de pétroliers iraniens de « sans défense ».

« C’est simple: la chaîne de production de pétrole et de gaz ici est tentaculaire, accessible et exposée. Les compagnies pétrolières et gazières américaines présentes dans ces eaux et dans ces installations partagent cette vulnérabilité », a écrit M. Qalibaf, qui est le principal négociateur iranien, sur X.

LE BOMBARDEMENT AU LIBAN FAIT CRAINDRE UNE ESCALADE

Les tensions régionales se sont exacerbées suite aux frappes israéliennes sur une ville du sud du Liban , qui ont fait au moins 12 morts lundi, selon le ministère libanais de la Santé, marquant l’une des journées les plus meurtrières de ces dernières semaines.

Ces attaques ont ravivé les craintes d’une nouvelle campagne militaire israélienne, malgré le cessez-le-feu conclu en juin avec le Hezbollah, soutenu par l’Iran. Elles compliquent également les efforts visant à mettre fin au conflit plus large, Téhéran insistant sur le fait que tout accord durable avec Washington doit inclure la fin des attaques israéliennes au Liban.

Le président américain Donald Trump n’a pas encore atteint les objectifs qu’il s’était fixés lorsqu’il a lancé l’« Opération Epic Fury » en février: mettre fin au programme nucléaire iranien, empêcher l’Iran d’attaquer ses voisins et créer les conditions permettant aux Iraniens de renverser leurs dirigeants.

Les dirigeants religieux de Téhéran restent au pouvoir et entendent sortir de la guerre plus forts qu’auparavant. Ils continuent d’exiger la levée des sanctions et espèrent, à terme, percevoir des droits de passage auprès des navires empruntant le détroit, par lequel transitait un cinquième des expéditions mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié avant la guerre.

Après une accalmie relative pendant une grande partie du mois d’août, les hostilités se sont à nouveau intensifiées à la suite de l’effondrement d’un cessez-le-feu provisoire conclu en juin. Les efforts diplomatiques n’ont guère progressé.

LES ATTAQUES CONTRE DES PÉTROLIERS FONT CHUTER LE TRANSPORT MARITIME À LEURS PLUS BAS NIVEAUX

Samedi, les forces américaines ont frappé trois pétroliers iraniens , dont un près de l’île de Kharg, principale plaque tournante de l’exportation pétrolière iranienne, selon le Commandement central américain. Ces attaques faisaient suite à des frappes menées par les Gardiens de la révolution iranienne contre des navires de guerre américains opérant dans la région.

Téhéran a démontré qu’il était toujours en mesure d’attaquer les intérêts américains dans les pays voisins et de perturber les flux pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz.

Les données maritimes ont montré qu’en moyenne, seuls 10 navires de transport de marchandises par jour ont transité par le détroit au cours des dix derniers jours, soit le niveau le plus bas depuis mai.

LES SANCTIONS ET LE BLOCAGE PÉTROLIER METTENT L'ÉCONOMIE À RUDE ÉPREUVE

L’Iran a déclaré qu’il allait redoubler d’efforts pour faire face aux problèmes causés par les sanctions américaines qui paralysent son économie .

Pourtant, la pression s'intensifie. Trois sources iraniennes de haut rang ont déclaré à Reuters que la campagne menée par Washington pour étouffer les exportations de pétrole iranien et lutter contre le contournement des sanctions devenait de plus en plus difficile à supporter pour Téhéran .

M. Qalibaf a reconnu ce week-end que la lutte de l’Iran ne se limitait plus au champ de bataille. Parallèlement à la confrontation militaire, a-t-il déclaré, le pays est confronté à des défis nationaux majeurs, notamment l’inflation, le chômage, la volatilité monétaire et l’instabilité des marchés.

Le conflit a également eu des répercussions sur les États arabes producteurs de pétrole du Golfe, tels que les Émirats arabes unis, qui ont été la cible de tirs de missiles iraniens et ont subi des attaques contre leurs pétroliers dans le détroit d’Ormuz.

Le conseiller présidentiel des Émirats arabes unis, Anwar Gargash , a déclaré lundi que le pays mettait en place des itinéraires alternatifs pour ses exportations énergétiques et ses échanges commerciaux afin de s'assurer qu'ils ne soient pas « pris en otage » par la guerre.

Ces perturbations se sont également fait sentir aux États-Unis, où la hausse des prix du carburant a accentué les pressions économiques et pesé sur la popularité de Trump à l’approche des élections de mi-mandat de novembre qui détermineront la composition du Congrès.