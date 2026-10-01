Au G20 Commerce, les États-Unis mènent une fronde contre la "surproduction" d'acier dans un tacle à la Chine

Premier jour du sommet du G20 Commerce à Milwaukee, Wisconsin, le 30 septembre 2026 ( AFP / KAMIL KRZACZYNSKI )

Les États-Unis ont lancé mercredi une initiative contre la "surproduction mondiale d'acier", au premier jour du G20 Commerce qu'ils tiennent sur leur sol, accusant explicitement la Chine de fausser les règles de la concurrence.

Washington est cette année l'organisateur d'une série de réunions du G20, qui rassemble les grandes économies mondiales (Chine, Inde, Japon, France, Russie...).

Le dernier sommet réunira les chefs d'État mi-décembre dans un complexe de golf appartenant au président américain Donald Trump à Miami.

La rencontre dédiée aux questions commerciales doit durer jusqu'à jeudi dans la ville de Milwaukee (Wisconsin, nord des États-Unis), non loin de la frontière avec le Canada, l'une des cibles privilégiées de la guerre commerciale menée par l'exécutif américain.

En marge des discussions, l'hôte du sommet et représentant de la Maison Blanche pour le Commerce Jamieson Greer a réuni les membres du Forum mondial sur les surcapacités d'acier, un regroupement instauré en 2016 qui comprend notamment l'Union européenne, le Canada et le Japon.

Leur réunion a débouché sur une "feuille de route de Milwaukee" qui appelle à une meilleure coordination face à l'"aggravation de la crise mondiale de l'acier" en raison d'une surproduction. Celle-ci tire les prix vers le bas et met en péril les entreprises qui ne peuvent pas s'aligner.

Selon le Forum, le monde recensera 745 millions de tonnes d'excédent d'acier en 2028, 24% de plus qu'en 2024.

Les graphiques publiés après le texte pointent sans détour la Chine, régulièrement accusée de produire davantage qu'elle ne consomme et d'inonder les marchés. Pékin rejette cette lecture.

"Les États-Unis ont pris des mesures robustes, et il est probablement logique que d'autres pays en fassent autant", a déclaré Jamieson Greer à la presse.

Il n'a pas précisé s'il souhaitait qu'ils relèvent leurs barrières commerciales à l'égard de l'acier chinois.

Donald Trump a augmenté les droits de douane américains sur l'acier importé très vite après son retour au pouvoir en 2025.

La "feuille de route" prévoit notamment que les signataires s'abstiennent de subventionner le secteur de manière anticoncurrentielle.

Droits de douane "néfastes"

Avant l'ouverture des débats mercredi, une traditionnelle photo de famille a été prise à deux reprises, sur laquelle Russes et Européens ne se tiennent pas à côté, ont fait savoir plusieurs sources à l'AFP.

Les dirigeants européens refusent en effet de poser aux côtés des Russes sur les photos du G20, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Les États-Unis rassemblent des collègues du G20 qu'ils n'ont pas cherché à ménager.

Ils les frappent de droits de douane, les accusent de pénaliser les producteurs américains ou encore de fermer les yeux face au travail forcé.

Le ministre du Commerce américain Jamieson Greer à Washington, le 26 août 2026 ( AFP / Jim WATSON )

Avant le début des discussions mercredi, le ministre polonais des Finances Andrzej Domanski a appelé à baisser les barrières commerciales.

"Notre position a toujours été très claire : les droits de douane sont néfastes pour les entreprises, pour les consommateurs et font bien sûr grimper l'inflation", a-t-il lancé devant des journalistes.

La Pologne n'est pas un membre permanent du G20 mais a été invitée par les États-Unis à participer à tous les travaux cette année. L'exécutif américain a en revanche exclu l'Afrique du Sud, sur fond de multiples désaccords politiques.

Mardi soir, avant l'ouverture officielle du sommet, Jamieson Greer a affirmé que la politique américaine "n'était pas anticommerce".

Interrogé au sujet d'une possible détente avec le Canada, dont certains produits sont désormais interdits d'entrée aux États-Unis, M. Greer a affirmé que ce n'était "pas une urgence" pour Washington.