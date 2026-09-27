L'Iran insiste sur une solution diplomatique après le rejet du plan de paix par Trump

(Actualisé avec Trump ouvrant la porte à la diplomatie, détails)

WASHINGTON/NATIONS UNIES/DUBAI, 27 septembre (Reuters) - L 'Iran a réaffirmé dimanche que seule la diplomatie pouvait résoudre son conflit avec les États-Unis et Israël, réagissant au rejet par le président américain Donald Trump de la proposition de Téhéran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à mettre fin aux combats.

"Nos conditions sont claires, et toute initiative visant à rouvrir le détroit d'Ormuz dépend du respect de ces conditions" a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, sur les réseaux sociaux.

"Seule une solution négociée peut les sortir de cette impasse".

Plus tôt, il avait que l'Iran attendrait que les médiateurs lui transmettent la position définitive des Etats-Unis et prendra une décision en fonction de celle-ci.

L'Iran a présenté aux Etats-Unis, par l'intermédiaire de médiateurs qataris, un plan "concret" pour rouvrir le détroit d'Ormuz et mettre fin aux hostilités en sept jours lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Samedi, Donald Trump a dit rejeter cette proposition.

Laissant toutefois la porte ouverte à la diplomatie, Donald Trump a déclaré dimanche à Axios lors d’un entretien téléphonique qu’il s’attendait à ce que les négociateurs américains engagent de nouvelles discussions cette semaine.

L'armée iranienne est prête à faire face à toute nouvelle attaque américaine, a déclaré pour sa part le porte-parole de l'armée iranienne Mohammad Akraminia d'après des médias d'État.

Il a affirmé que son pays était prêt à une confrontation, et a averti que les États-Unissubiraient des dégâts plus importants s'ils lançaient une nouvelle attaque contre l'Iran.

Le commandant en chef de l'armée iranienne, Amir Hatami, a dit que la guerre était entrée dans une phase critique et décisive, ajoutant que Téhéran n'accepterait pas une situation dans laquelle l'Iran serait incapable de commercer tandis que des puissances étrangères utiliseraient les voies navigables stratégiques de la région.

"Si l'Iran ne peut pas faire d'échanges commerciaux, si l’Iran ne peut pas vivre, personne ne pourra commercer ni vivre. Le détroit d’Ormuz est le détroit de notre dignité et de notre honneur, et nous ne permettrons pas aux ennemis du pays d’utiliser ce goulet d’étranglement logistique majeur alors que le peuple iranien en est privé", a-t-il déclaré.

(Trevor Hunnicutt, Yomna Ehab et Jana Choukeir; version française Camille Raynaud, Florence Loève et Benoit Van Overstraeten)