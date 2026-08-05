L'Iran évoque un accord avec Oman sur le tracé de la voie de navigation dans le détroit d'Ormuz

L'Iran et Oman sont parvenus à un compromis sur le tracé d'une voie de navigation dans le détroit d'Ormuz et une annonce conjointe est en voie de finalisation, à condition qu'aucune tierce partie n'intervienne, a déclaré mercredi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Esmaeil Baghaei a cependant ajouté qu'un tel accord ne suffirait pas en lui-même à garantir la sécurité de navigation dans cette voie maritime essentielle au commerce mondial des hydrocarbures, que l'Iran a de fait quasi complètement bloquée à la suite des premiers bombardements des Etats-Unis et d'Israël contre son territoire fin février.

Le projet d'accord entre l'Iran et Oman donnerait à Téhéran le contrôle des entrées de navires dans le Golfe via ce détroit, ont dit mercredi à Reuters une source iranienne haut placée et deux responsables régionaux, ce qui constituerait une importante concession accordée à la République islamique.

Malgré les progrès apparents dans les discussions, ces sources ont toutefois contredit les affirmations du président américain Donald Trump selon lesquelles un accord était imminent, en soulignant que d'importants détails restaient à régler.

Esmaeil Baghaei a qualifié les négociations entre l'Iran et Oman de "professionnelles" et "en progrès". "Les deux parties sont parvenues à un compromis sur les paramètres géographiques de la route en discussion", a dit le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Il a ajouté que, si des tierces parties ne perturbaient pas le processus, le communiqué conjoint entre les deux pays qui bordent le détroit était dans ses dernières phases d'élaboration et de rédaction.

(Elwely Elwelly et Menna Ala El Din, version française Bertrand Boucey, édité par Tangi Salaün)