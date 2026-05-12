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L'Iran élargit sa définition du détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 12:37

L'Iran considère désormais le détroit d'Ormuz comme une "vaste zone opérationnelle" bien plus étendue qu'avant la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février dernier, selon un haut responsable des Gardiens de la révolution iraniens, cité mardi par l'agence de presse Fars.

"Dans le passé, le détroit d'Ormuz était défini comme une zone limitée autour d'îles comme Ormuz ou Hengam, mais aujourd'hui, ce point de vue a changé", a déclaré Mohammad Akbarzadeh, directeur politique adjoint de la marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL) transite en temps de paix par le détroit d'Ormuz, porte d'entrée du golfe Persique et principale route d'exportation pour des pays comme l'Arabie saoudite, l'Irak et le Qatar.

Mohammad Akbarzadeh a expliqué que le détroit d'Ormuz était désormais, aux yeux de l'Iran, une "vaste zone opérationnelle" s'étendant de la ville de Djask à l'est à l'île de Sirri à l'ouest.

C'est la deuxième fois depuis les premières frappes israélo-américaines contre la République islamique que Téhéran annonce étendre les contours du détroit. Le 4 mai dernier, la marine du CGRI a publié une carte affichant une nouvelle zone de contrôle s'étendant le long d'une partie importante des côtes omanaises.

Les agences de presse officielles iraniennes Fars et Tasnim ont rapporté mardi que la largeur du détroit, auparavant estimée entre 20 et 30 milles, était désormais comprise dans une fourchette de 200 à 300 milles. Cette zone élargie forme "un croissant complet", écrit Tasnim.

(Rédaction de Dubaï, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)

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