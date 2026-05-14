USA-Les ventes au détail à nouveau en hausse en avril, la guerre en Iran en cause

L'illustration montre un billet de banque en dollars américains et des cartes Visa et Mastercard

Les ventes au ‌détail aux Etats-Unis ont progressé en avril conformément ​aux prévisions, une hausse en partie due à l'effet de l'inflation provoquée par le conflit au ​Moyen-Orient, montrent les données publiées jeudi par le département du ​Commerce.

Elles ont augmenté de 0,5% ⁠en avril sur un mois contre une ‌hausse de 1,6% en mars (révisé de +1,7%), a indiqué le Bureau du recensement du département ​du Commerce.

Le ‌conflit opposant les États-Unis et Israël à ⁠l'Iran, qui maintient les prix de l'énergie à un niveau élevé, a déjà des répercussions visibles ⁠sur l'inflation, ‌les prix à la consommation aux Etats-Unis ⁠ayant enregistré une forte hausse en avril ‌pour le deuxième mois consécutif.

Les prix de ⁠l'essence ont augmenté de 12,3 % en ⁠avril, selon les ‌données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie.

Bien que ​cette hausse n'ait pas ‌encore entraîné une baisse des dépenses dans d'autres secteurs, grâce notamment ​à l'augmentation des remboursements d'impôts cette année, la marge de manoeuvre s'amenuise.

Hors automobile, ⁠carburants, matériaux de construction et services de restauration, les ventes au détail affichent une progression de 0,5% en avril, après +0,8% (révisé) en mars et une prévision de +0,4%.

(Reportage Lucia Mutikani; version française Diana Mandiá, édité ​par Augustin Turpin)