L'Iran dispose de nouvelles armes au cas où les USA lanceraient une nouvelle attaque - Fars

L'Iran utilisera de nouvelles armes et visera des cibles inédites si les États-Unis lancent une nouvelle offensive contre lui, a déclaré lundi le porte-parole des Gardiens de la Révolution, Hossein Mohebbi, selon l'agence de presse Fars.

"Si une nouvelle agression se produit, nous changerons certainement le type d'armes et la géographie de la guerre", a-t-il déclaré, ajoutant que Téhéran était prêt à faire face à un conflit prolongé.

Dimanche, cité par les médias officiels de Téhéran, le commandement central de l'armée iranienne a dit que l'Iran avait obtenu des informations selon lesquelles les Etats-Unis s'apprêtaient à reprendre des actions offensives contre Téhéran avec l'appui de certains pays du Moyen-Orient.

Toute attaque américaine déclencherait des frappes soutenues contre les bases et intérêts des Etats-Unis dans la région, et les pays régionaux impliqués seraient considérés comme parties au conflit, a ajouté le haut commandement.

Ceci avait conduit le président américain Donald Trump, lors d'un entretien téléphonique avec un journaliste de Fox News, à dire que les dirigeants iraniens avaient le choix entre conclure un accord ou être économiquement étouffés, voire anéantis.

Ce n'est pas la première fois que Donald Trump menace l'Iran d'une forme de destruction depuis le début de la guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israël contre Téhéran le 28 février sans jamais mettre ces menaces à exécution.

Aucune résolution du conflit, qui s'est traduit par une flambée des cours du pétrole brut, ne semble en vue alors que les prix de l'énergie s'envolent à travers le monde, provoquant des tensions inflationnistes et une multiplication d'actions de protestation contre la cherté du coût de la vie.

Lors de son interview avec Fox News, Donald Trump, dont l'impopularité aux Etats-Unis atteint des records à moins de deux mois des élections de mi-mandat, a dit qu'il était disposé à rencontrer le président iranien Masoud Pezeshkian.

Ce dernier est en effet attendu à New York cette semaine pour l'Assemblée générale des Nations Unies.

(Bureau de Dubaï, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)