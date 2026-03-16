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L'Iran détient la clé de la réouverture des marchés mondiaux de l'énergie
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 12:59

Lorsque Saudi Aramco a
fait savoir à ses acheteurs de pétrole, dans une lettre envoyée
cette semaine, qu'elle n'avait aucune idée précise du port
qu'elle utiliserait pour les exportations du mois d'avril, elle
a mis à nu une nouvelle réalité: C'est l'Iran, et non les
États-Unis, qui détient la clé de la réouverture du marché
mondial de l'énergie.
    La lettre , envoyée aux acheteurs de pétrole saoudiens
du monde entier, indique qu'ils peuvent recevoir du pétrole de
la mer Rouge, mais qu'ils peuvent aussi en recevoir du Golfe.
    "Je pourrais tout aussi bien appeler l'Iran pour savoir
quand cette guerre prendra fin afin que je puisse obtenir mon
pétrole", a déclaré un acheteur régulier de pétrole saoudien
après avoir reçu la lettre, alors que la guerre faisait rage
 dans le Golfe et que l'Iran fermait le détroit d'Ormuz
.
    Ce commentaire reflète la conviction croissante, à
l'intérieur et à l'extérieur du Moyen-Orient, que si les
États-Unis et Israël peuvent déclarer la fin de la guerre à tout
moment, l'Iran aura le dernier mot sur la durée de ce que
l'Agence internationale de l'énergie a décrit comme les plus
graves perturbations de l'approvisionnement en pétrole et en gaz
jamais observées. .
    Le président américain Donald Trump a déclaré à plusieurs
reprises que les États-Unis étaient sur le point de remporter la
guerre , qui s'intensifie rapidement, mais les délais
qu'il a indiqués vont de quelques jours à quelques semaines. 
    L'Iran a riposté aux attaques américano-israéliennes en
tirant des drones et des missiles sur des navires dans le
détroit d'Ormuz, interrompant de fait le flux d'environ 20 % de
l'approvisionnement mondial en pétrole et en GNL vers les
raffineurs, les centrales pétrochimiques et électriques, et les
industries à forte intensité énergétique dans le monde entier.
    Les dirigeants des entreprises du Moyen-Orient et leurs
homologues occidentaux préviennent qu'il faudra plus que de
simples garanties de sécurité de la part des États-Unis pour
relancer le trafic maritime et la production, même si les
combats cessent immédiatement.
    La capacité de Téhéran à produire et à déployer des drones
bon marché signifie que l'Iran a la possibilité de perturber ou
de paralyser le transport maritime, ce qui pourrait durer bien
plus longtemps qu'une déclaration de ses agresseurs indiquant
que les opérations de combat sont terminées.  
    M. Trump a déclaré que les États-Unis pourraient envoyer des
escortes militaires pour aider à rétablir le trafic à travers
Hormuz et a exhorté les alliés  à envoyer des navires de
guerre pour sécuriser le détroit.
    Les escortes navales ne parviendront toutefois pas à
normaliser le trafic à moins que les États-Unis et Israël ne
conviennent de conditions avec Téhéran qui incluent l'arrêt des
attaques ou des menaces contre la navigation, a déclaré un haut
responsable de l'industrie énergétique du Golfe, ajoutant que
ses pétroliers resteraient sur place jusqu'à ce que l'Iran
garantisse un passage en toute sécurité.
    Si les États-Unis et Israël déclarent la victoire dans des
conditions que l'Iran n'accepte pas, Téhéran voudra alors
montrer qu'il n'a pas été vaincu en causant davantage de
perturbations avec des mines et des drones, a déclaré Neil
Quilliam, du groupe de réflexion Chatham House.
    Samedi, des drones ont également visé la plate-forme de
chargement de pétrole des Émirats arabes unis à Fujairah ,
quelques heures seulement après que les États-Unis ont frappé
des cibles militaires  sur l'île de Kharg, où se trouve le
principal terminal d'exportation de pétrole de l'Iran.
    L'Iran envoie le message qu'il n'y a pas de port sûr dans ce
conflit et que Washington ne contrôlera pas les termes de
l'escalade, a déclaré Helima Croft de RBC Capital, une ancienne
analyste de la CIA, soulignant la possibilité d'attaques par
procuration à partir du Yémen, en Irak et ailleurs.
    Les Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, pourraient encore
accroître les enjeux pour l'industrie de l'énergie et du
transport maritime, et par extension pour l'économie mondiale,
en attaquant le port saoudien de Yanbu , sur la mer Rouge,
la seule route alternative d'exportation de pétrole du royaume à
l'heure actuelle.
    
    EFFONDREMENT DE LA CONFIANCE
    La crise a ébranlé la confiance dans les voies
d'approvisionnement et mis en évidence la faiblesse de la région
dans la défense de son système énergétique, a déclaré un
conseiller du gouvernement irakien en matière d'énergie. Les
réparations prendront des mois et l'assurance des cargaisons
sera plus chère et plus difficile à trouver en raison de la
perception d'un risque plus élevé, a-t-il ajouté.
    Les attaques iraniennes ont provoqué la fermeture de
raffineries  en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis,
à Bahreïn et en Israël, ce qui a fait grimper les prix du
pétrole et du gaz jusqu'à 60 % . 
Même une résolution rapide du conflit entraînerait des semaines
de perturbation du marché , selon des analystes de Morgan
Stanley.
    Les compagnies pétrolières mondiales pourraient tarder à
retourner dans le Golfe, ce qui retarderait le redémarrage de
certains champs et risquerait d'endommager les réservoirs, selon
les analystes de Rapidan Energy.
La fermeture des voies de navigation a également contraint les
producteurs à réduire leur production, car ils ne peuvent plus
exporter leurs barils. Aramco a arrêté la production de deux
grands champs offshore, Safaniya et Zuluf, réduisant ainsi de 20
% la production du plus grand producteur de l'OPEP, .
En Irak, deuxième producteur, la production a chuté de 70 %
, tandis qu'aux Émirats arabes unis, troisième producteur
de l'OPEP, la production a été divisée par deux,  selon
les analystes. 
    Selon les estimations des analystes, la réduction totale de
la production de pétrole au Moyen-Orient s'élève désormais à
7-10 millions de barils par jour, soit 7-10 % de la demande
mondiale.
Le Qatar a complètement arrêté sa production de gaz naturel
liquéfié, réduisant de 20 % l'approvisionnement mondial en GNL,
et a indiqué à ses clients qu'ils pourraient ne pas recevoir de
cargaisons  avant le mois de mai.
    « C'est simple, c'est une question de sécurité. Nous ne
pouvons pas risquer des vies », a déclaré une source
industrielle.
Guerre en Iran

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