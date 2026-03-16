L'Iran détient la clé de la réouverture des marchés mondiaux de l'énergie

Lorsque Saudi Aramco a fait savoir à ses acheteurs de pétrole, dans une lettre envoyée cette semaine, qu'elle n'avait aucune idée précise du port qu'elle utiliserait pour les exportations du mois d'avril, elle a mis à nu une nouvelle réalité: C'est l'Iran, et non les États-Unis, qui détient la clé de la réouverture du marché mondial de l'énergie. La lettre , envoyée aux acheteurs de pétrole saoudiens du monde entier, indique qu'ils peuvent recevoir du pétrole de la mer Rouge, mais qu'ils peuvent aussi en recevoir du Golfe. "Je pourrais tout aussi bien appeler l'Iran pour savoir quand cette guerre prendra fin afin que je puisse obtenir mon pétrole", a déclaré un acheteur régulier de pétrole saoudien après avoir reçu la lettre, alors que la guerre faisait rage dans le Golfe et que l'Iran fermait le détroit d'Ormuz . Ce commentaire reflète la conviction croissante, à l'intérieur et à l'extérieur du Moyen-Orient, que si les États-Unis et Israël peuvent déclarer la fin de la guerre à tout moment, l'Iran aura le dernier mot sur la durée de ce que l'Agence internationale de l'énergie a décrit comme les plus graves perturbations de l'approvisionnement en pétrole et en gaz jamais observées. . Le président américain Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis étaient sur le point de remporter la guerre , qui s'intensifie rapidement, mais les délais qu'il a indiqués vont de quelques jours à quelques semaines. L'Iran a riposté aux attaques américano-israéliennes en tirant des drones et des missiles sur des navires dans le détroit d'Ormuz, interrompant de fait le flux d'environ 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole et en GNL vers les raffineurs, les centrales pétrochimiques et électriques, et les industries à forte intensité énergétique dans le monde entier. Les dirigeants des entreprises du Moyen-Orient et leurs homologues occidentaux préviennent qu'il faudra plus que de simples garanties de sécurité de la part des États-Unis pour relancer le trafic maritime et la production, même si les combats cessent immédiatement. La capacité de Téhéran à produire et à déployer des drones bon marché signifie que l'Iran a la possibilité de perturber ou de paralyser le transport maritime, ce qui pourrait durer bien plus longtemps qu'une déclaration de ses agresseurs indiquant que les opérations de combat sont terminées. M. Trump a déclaré que les États-Unis pourraient envoyer des escortes militaires pour aider à rétablir le trafic à travers Hormuz et a exhorté les alliés à envoyer des navires de guerre pour sécuriser le détroit. Les escortes navales ne parviendront toutefois pas à normaliser le trafic à moins que les États-Unis et Israël ne conviennent de conditions avec Téhéran qui incluent l'arrêt des attaques ou des menaces contre la navigation, a déclaré un haut responsable de l'industrie énergétique du Golfe, ajoutant que ses pétroliers resteraient sur place jusqu'à ce que l'Iran garantisse un passage en toute sécurité. Si les États-Unis et Israël déclarent la victoire dans des conditions que l'Iran n'accepte pas, Téhéran voudra alors montrer qu'il n'a pas été vaincu en causant davantage de perturbations avec des mines et des drones, a déclaré Neil Quilliam, du groupe de réflexion Chatham House. Samedi, des drones ont également visé la plate-forme de chargement de pétrole des Émirats arabes unis à Fujairah , quelques heures seulement après que les États-Unis ont frappé des cibles militaires sur l'île de Kharg, où se trouve le principal terminal d'exportation de pétrole de l'Iran. L'Iran envoie le message qu'il n'y a pas de port sûr dans ce conflit et que Washington ne contrôlera pas les termes de l'escalade, a déclaré Helima Croft de RBC Capital, une ancienne analyste de la CIA, soulignant la possibilité d'attaques par procuration à partir du Yémen, en Irak et ailleurs. Les Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, pourraient encore accroître les enjeux pour l'industrie de l'énergie et du transport maritime, et par extension pour l'économie mondiale, en attaquant le port saoudien de Yanbu , sur la mer Rouge, la seule route alternative d'exportation de pétrole du royaume à l'heure actuelle. EFFONDREMENT DE LA CONFIANCE La crise a ébranlé la confiance dans les voies d'approvisionnement et mis en évidence la faiblesse de la région dans la défense de son système énergétique, a déclaré un conseiller du gouvernement irakien en matière d'énergie. Les réparations prendront des mois et l'assurance des cargaisons sera plus chère et plus difficile à trouver en raison de la perception d'un risque plus élevé, a-t-il ajouté. Les attaques iraniennes ont provoqué la fermeture de raffineries en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn et en Israël, ce qui a fait grimper les prix du pétrole et du gaz jusqu'à 60 % . Même une résolution rapide du conflit entraînerait des semaines de perturbation du marché , selon des analystes de Morgan Stanley. Les compagnies pétrolières mondiales pourraient tarder à retourner dans le Golfe, ce qui retarderait le redémarrage de certains champs et risquerait d'endommager les réservoirs, selon les analystes de Rapidan Energy. La fermeture des voies de navigation a également contraint les producteurs à réduire leur production, car ils ne peuvent plus exporter leurs barils. Aramco a arrêté la production de deux grands champs offshore, Safaniya et Zuluf, réduisant ainsi de 20 % la production du plus grand producteur de l'OPEP, . En Irak, deuxième producteur, la production a chuté de 70 % , tandis qu'aux Émirats arabes unis, troisième producteur de l'OPEP, la production a été divisée par deux, selon les analystes. Selon les estimations des analystes, la réduction totale de la production de pétrole au Moyen-Orient s'élève désormais à 7-10 millions de barils par jour, soit 7-10 % de la demande mondiale. Le Qatar a complètement arrêté sa production de gaz naturel liquéfié, réduisant de 20 % l'approvisionnement mondial en GNL, et a indiqué à ses clients qu'ils pourraient ne pas recevoir de cargaisons avant le mois de mai. « C'est simple, c'est une question de sécurité. Nous ne pouvons pas risquer des vies », a déclaré une source industrielle.