L'Iran changera son attitude vis-à-vis des EAU après l'accord avec Israël

DUBAI, 16 août (Reuters) - L'attitude de l'Iran vis-à-vis des Emirats arabes unis (EAU) va changer, a déclaré dimanche le major-général Mohammed Hussein Baqeri, le commandant en chef des forces armées iraniennes, après l'accord de paix conclu avec Israël jeudi. Cette percée diplomatique, qui était en négociation depuis un an et demi, est de nature à remodeler le contexte politique au Moyen-Orient. A Ramallah, la direction palestinienne l'a dénoncé, y voyant une trahison de la cause palestinienne. "L'approche de Téhéran à l'égard des EAU va changer... Si quelque chose se produit dans la région du Golfe persique et si notre sécurité nationale en pâtit, de la manière aussi petite que ce soit, nous tiendrons les EAU pour responsables et nous ne le tolèrerons pas", a dit Mohammed Hussein Baqeri. (Parisa Hafezi, version française Matthieu Protard)

