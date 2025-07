Les vagues de chaleur pourraient amputer de 0,5 point la croissance du PIB européen en 2025

Le soleil se lève à Paris, le 1er juillet 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

L'économie européenne pourrait perdre 0,5 point de croissance en 2025 en raison des récentes vagues de chaleur, d'après une publication d'Allianz Trade mardi qui compile plusieurs données et études disponibles, en plein pic de canicule sur le Vieux continent.

"Le changement climatique accroît la fréquence et l'intensité des températures extrêmes, faisant des vagues de chaleur, des sécheresses et des incendies de forêt la +nouvelle norme+, avec des conséquences économiques considérables", souligne dans un communiqué la filiale de l'assureur allemand Allianz spécialisée dans l'assurance-crédit.

"Selon un premier calcul, les récentes vagues de chaleur qui ont touché l'Europe centrale et méridionale, les Etats-Unis et la Chine, pourraient avoir un coût économique important", indique Allianz Trade, alors que des millions d'Européens souffrent d'une canicule précoce depuis plusieurs jours, qui doit atteindre son pic mardi.

"Pour donner un ordre d'idée, une journée de chaleur extrême (plus de 32°C) équivaut à une demi-journée de grève", ajoute la note d'analyse.

A Athènes, en Grèce, le 1er juillet 2025 ( AFP / ANGELOS TZORTZINIS )

S'appuyant notamment sur le nombre de jours où la température constatée ou prévue a dépassé les 32°C dans chaque pays étudié entre le 1er mai et le 14 juillet, Allianz Trade calcule que "la vague de chaleur se traduit par une réduction de -0,5 point de la croissance du PIB de l'Europe pour 2025 et d'environ -0,6 point au niveau mondial".

Dans le détail, l'assureur estime que "la Chine, l'Espagne, l'Italie et la Grèce pourraient perdre près d'un point de PIB chacune en raison de la vague de chaleur actuelle", et que "les Etats-Unis et la Roumanie pourraient être confrontés à une baisse d'environ -0,6 point chacun, tandis que la France pourrait perdre jusqu'à un tiers de point".

En revanche, "l'impact sur l'Allemagne semble minime avec seulement -0,1 point".

Ces chaleurs extrêmes "ont des effets négatifs directs importants, non seulement pour les personnes et la faune, mais aussi pour l'économie, notamment des pertes matérielles importantes dans les pays développés et des pertes humaines dans les pays en développement", poursuit l'assureur, qui note que "les températures extrêmes réduisent également la productivité du travail".

"Lorsque les températures grimpent à 38°C, la baisse de productivité est encore plus spectaculaire, chutant de deux tiers", indique encore le communiqué.