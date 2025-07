Euronext: discussions confirmées avec la Bourse d'Athènes information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 17:35









(CercleFinance.com) - Euronext a confirmé mardi être en discussions avec l'opérateur de la Bourse d'Athènes tout en précisant que les discussions pourraient aboutir ou non au dépôt d'une offre publique d'achat.



L'opérateur réagit dans un communiqué aux récentes spéculations parues dans les médias sur une offre potentielle d'Euronext sur Athex, précisant que cette offre porterait sur 100% du capital d'Athex sur la base de 21,029 actions détenues contre une nouvelle action Euronext, ce qui valoriserait sa cible à 399 millions d'euros.



S'il affirme être en pourparlers avec le conseil d'administration d'Athex, Euronext souligne aussi que ces négociations pourraient déboucher ou non sur la formalisation d'une offre.



Euronext, qui est présent en Belgique, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège et au Portugal, explique que son intérêt pour Athex reflète sa confiance dans le potentiel de développement de l'économie grecque et de la poursuite de l'intégration de ses marchés de capitaux au sein de ceux de la zone euro et de l'Union européenne.





