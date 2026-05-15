L'Iran autorise les navires de pays non belligérants dans le détroit d'Ormuz, dit Araqchi

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi lors d'une conférence de presse à l'ambassade d'Iran à New Delhi

Les navires appartenant à ​des pays qui ne sont pas en guerre contre l'Iran ​peuvent franchir le détroit d'Ormuz, a déclaré ​vendredi le ministre ⁠iranien des Affaires étrangères ‌Abbas Araqchi.

En déplacement à New Delhi pour une réunion ​des ‌ministres des Affaires étrangères des ⁠BRICS, il a ajouté que Téhéran n'avait "aucune confiance" dans les ⁠États-Unis et ‌qu'il ne négocierait qu'avec ⁠un interlocuteur sérieux.

L'Iran tente ‌de maintenir le cessez-le-feu ⁠pour donner une chance à ⁠la diplomatie, ‌a-t-il affirmé.

Les BRICS regroupent le ​Brésil, la ‌Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. ​L'Egypte, les Emirats arabes unis, l'Ethiopie, l'Iran ⁠et l'Indonésie les ont rejoints au sein des BRICS+.

(Reportage par Aftab Ahmed et Saurabh Sharma; version française Claude Chendjou, édité par ​Sophie Louet)