L'Iran autorise les navires de pays non belligérants dans le détroit d'Ormuz, dit Araqchi

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi lors d'une conférence de presse à l'ambassade d'Iran à New Delhi
Les navires appartenant à des pays qui ne sont pas en guerre contre l'Iran peuvent franchir le détroit d'Ormuz, a déclaré vendredi le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi.
En déplacement à New Delhi pour une réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS, il a ajouté que Téhéran n'avait "aucune confiance" dans les États-Unis et qu'il ne négocierait qu'avec un interlocuteur sérieux.
L'Iran tente de maintenir le cessez-le-feu pour donner une chance à la diplomatie, a-t-il affirmé.
Les BRICS regroupent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'Egypte, les Emirats arabes unis, l'Ethiopie, l'Iran et l'Indonésie les ont rejoints au sein des BRICS+.
(Reportage par Aftab Ahmed et Saurabh Sharma; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)
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